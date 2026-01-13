סינדרלה. יומיים בלבד עברו מאז פיטרה מכבי נתניה בהפתעה את מאמנה יוסי אבוקסיס לאחר רצף של תוצאות רעות.

הערב (שלישי) הגיעה המכה הגדולה שהראתה שהבעיה עמוקה הרבה יותר כשנתניה הודחה בידיי מכבי יפו הקטנה מתחתית הליגה הלאומית, בשלב שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל.

היהלומים מהשרון קיוו כי אפקט החלפת המאמן יגרום לשינוי, אך גם מינויו הזמני של שחקן העבר שכבר אימן אותם יחסית בהצלחה, בני לם, לא עזר כשזו מודחת בידיי יפו מתחתית הליגה הלאומית, הליגה השניה בטיבה בישראל.

נתניה אמנם חסרה את מתאוס דאבו ומאור לוי הפצועים, אך קיבלה בחזרה את עזיז ווטארה ועוז בילו וגם אלה לא הצליחו בכדי לנצח את היריבה הקטנה והחלשה שמדיחה פעם שניה ברציפות יריבה גדולה מליגת העל במפעל גביע המדינה בכדורגל, אחרי שעשתה זאת גם בסיבוב ח' כשהדיחה את בני סכנין עם ניצחון בתוצאה 0:2.

הערב זה קרה פעם שניה ברציפות עם אותה התוצאה בדיוק שמעלה את יפו אל רבע גמר גביע המדינה בכדורגל.

מי שעוד הוכיחה הערב כי לגביע חוקים משלו היא מכבי בני ריינה המדורגת במקום האחרון בטבלת ליגת העל בכדורגל. ריינה גברה על הפועל פתח תקווה המדורגת במקום השישי בליגת העל, עם ניצחון בתוצאה 1:2 ונקמה בה על שתי תבוסות העונה במסגרת הליגה הבכירה.

בכך קטעה ריינה את רצף חמשת הניצחונות של הפועל פתח תקוה בכל המסגרות והעפילה שנה שניה ברציפות לרבע גמר גביע המדינה בכדורגל. בעונה שעברה זה נגמר עם העפלה לחצי הגמר שם הובסה בידיי בית"ר ירושלים, האם כך יקרה גם הפעם?