רק לפני שבועיים נפגשו הפועל באר שבע והפועל ירושלים למשחק ביניהן. המשחק שהיה במסגרת ליגת העל בכדורגל אמנם נפתח עם יתרון מפתיע של האורחים מהבירה אך מהר מאוד נהפכה התוצאה ובאר שבע שייטה בקלילות לניצחון גדול בתוצאה 1:4.

הערב (שלישי) נפגשו השתיים שוב, הפעם במעמד שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל, המפעל בו הכל יכול לקרות וזה שהקלישאה לפיה לגביע חוקים משלו, כל פעם עובדת בו מחדש.

וזה לא היה רחוק מלקרות הערב באצטדיון טרנר שבבירת הנגב.

תחת מזג אוויר סוער ולעיניי קצת יותר מ-5,000 אוהדים בלבד שהטריחו את עצמם, שתי הקבוצות לא סיפקו משחק גדול.

אמיר גנאח העלה את באר שבע ליתרון בדקה ה-23 אך ירושלים נותרה במשחק ובדקה ה-70 הצליחה להשוות משער של אידוקו.

שער השיוויון הלחיץ את האדומים המקומיים שלא הרשימו גם בסיבוב ח' של גביע המדינה, כשהתקשו מול מ.כ שדרות מליגה ב'.

למזלה של באר שבע על הספסל היה לה שני שחקני שוברי שיוויון בדמותם של דן ביטון וחמודי כנעאן. הקשר הנהדר נהנה מבישול של דן ביטון, מלך שערי באר שבע העונה וליגת העל כולה, ובדקה ה-87 קבע ניצחון דרמטי וקלוש אך כזה שמספיק לבאר שבע להעפיל לרבע הגמר בניסיון לשמור על התואר והגביע בו זכתה אשתקד.

החלום על דאבל היסטורי עודנו בחיים למרות הכל.