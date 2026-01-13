יומיים עברו מאז התאוששה הפועל ת"א מהפסד הבכורה שלה בליגת העל הישראלית בכדורסל העונה. הערב (שלישי) המשיכה הפועל את ההתאוששות עם תבוסה גדולה שהנחילה להפועל גליל עליון בתוצאה 66:98.

היה זה במסגרת משחק השלמה מהמחזור ה-12 של ליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר סל, כאשר הפועל עלתה למשחק שאננית ויהירה מעט וזה עלה לה ביתרון מזערי בירידה להפסקת המחצית, עם 40:42.

שחקני הפועל עלו מהפסקת המחצית נחושים הרבה יותר ובעיקר רעבים להוכיח כי בסוף זה תלוי רק בהם.

רבע שלישי אדיר בו עצרו את היריבה שממול על 11 נקודות לעומת 29 שקלעו, הריצה את הפועל לפתוח פער גדול, כזה שממנו לא הצליחה גליל עליון לחזור.

הפועל ת"א מנצחת את המחצית השניה בתוצאה 26:56 ואת המשחק כולו בתוצאה 66:98 בדרך חזרה אל המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורסל.

הפועל עם מאזן של 1:12, כמו היריבה העירונית המושבעת מכבי ת"א, אך בזכות הניצחון עליה בדרבי משיגה הפועל את היתרון הפנימי ומסיימת את הסיבוב הראשון של עונת 2025/26 בליגת העל בכדורסל במקום הראשון. תעשה זאת בקרוב גם במפעל היורוליג היוקרתי?