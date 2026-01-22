חברת "חסלט" מציעה לראשונה תותים בכשרות מהודרת - ללא חרקים או שימוש בחומרי הדברה.

יהודה הלר, אגרונום בחברה, מסביר כיצד החלום הפך למציאות. "בחממה הראשונה הכשרה של התותים יש את כל החידושים שמאפשרים להביא תות בכשרות מהודרת. התות גדל תלוי בשונה מהגידול על הקרקע, בהדליה ייחודית, ואנחנו מרוויחים מצב בו התות בא פחות במגע עם חרקים וחיי המדף שלו גדלים".

הוא מדגיש כי המחשבה על כל פרט נעשית כבר מהשלב הראשון. "כל המעטפת מכינה את החממה כדי שתוכל לגדל את התותים באופן אופטימלי. התות גדל על מצע מיוחד ונבחרו זנים מיוחדים לשם כך. הגידול מתבצע באופן מוקפד מאוד. זה קורה בזכות חקלאים שהגיעו לכאן מאזור גוש קטיף - ומעבר לפלא של התות הכשר - יצרו כאן פלא של חקלאות וגידולים מכל הסוגים. זו הצלחה מסחררת במהפך של חבל ארץ שהפך מדיונות לפורח ומשגשג".

אוריאל זוננשיין, מנהל שיווק ומכירות בחברה, מדגיש: "הבשורה היא שיש תותים כשרים למהדרין, נקיים מחרקים וחומרי הדברה. חסלט לא משווקת מוצרים שיש בהם ספק בריאותי או כשרותי".