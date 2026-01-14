נשיא בית משפט השלום ראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, אישר הבוקר (רביעי) למשטרה לתפוס את חומרי הגלם של הריאיון שקיים אלי פלדשטיין עם תאגיד השידור כאן 11, זאת במסגרת חקירה הקשורה לדברים שאמר פלדשטיין בתוכנית "יהיה טוב".

במהלך הדיון, מתח השופט מזרחי ביקורת על המשטרה: "אם זו ראיה מרכזית - איך מסתפקים במשהו ערוך?" תהה. המשטרה הסתמכה על גרסה מצולמת מהשידור עצמו לצורך חקירת ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, וכן דוברו עומר מנצור.

הרקע לחקירה הם דבריו של פלדשטיין, לשעבר יועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שטען כי ברוורמן שיתף אותו בפרטים מחקירה פנימית בצה"ל שעסקה בהדלפה.

לדבריו, ברוורמן אף הציג בפניו רשימה של שמות ושאל האם הוא מזהה מישהו מהרשימה. פלדשטיין סיפר כי הפגישה התקיימה באישון לילה, בחניון בקומה מינוס 4 של הקריה בתל אביב.

על פי גרסת פלדשטיין כפי שנמסרה בריאיון, ברוורמן אמר לו: "יש חקירה במחב"ם", והוסיף: "אני יכול לכבות את זה".

בדיון שנערך הבוקר עסק בית המשפט גם בערעור שהגיש מנצור על התנאים המגבילים שהוטלו עליו במסגרת החקירה.

לדברי השופט מזרחי: "קראתי כל מילה, לא רואה מה העבריינות שלו. היו מסביב מאבטחים - למה לא חקרו אותם? אתם שוקלים שוב אם אתם רוצים תנאים ביחס למנצור?"