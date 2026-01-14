עמותת תימורה פועלת כ־25 שנה עם נערים ונערות מהציבור הדתי־לאומי והחרדי במצבי סיכון. תחת העמותה פועלות מסגרות מגוונות, המותאמות לרמות סיכון שונות. הנערים והנערות מגיעים אל המסגרות לאחר שנשרו ממסגרות חינוכיות אחרות ולעיתים חוו ניתוק במרחבי הקהילה, החברה או המשפחה.

תימורה פועלת מתוך תפיסה חינוכית־טיפולית שמצליחה לראות בנערים והנערות מבעד לתסמינים וההתנהגויות הסיכוניות, את השלם המורכב שהם, על כל חלקיו ומבקשת להוות עבורם מרחב בטוח, יציב וקשוב, המאפשר תהליך שיקומי משמעותי ומשפיע על כל תחומי החיים.



התפיסה החינוכית-טיפולית של תימורה

בתימורה אנו מאמינים שנשירה, התנהגויות סיכון, שימוש בסמים או אלימות אינם בעיה בלבד אלא ביטוי למצוקה עמוקה המתרחשת מתחת לפני השטח. לכן, המענה שאנו מציעים לא מתמקד בהפסקת ההתנהגות בלבד, אלא בהבנת הצורך הרגשי שהיא מנסה למלא. כדי להבין לעומק את הבסיס להתנהגויות ולהצליח לרפא אותן מהשורש, הצוות בתימורה מתבסס על עבודה מתוך קשר. קשר נוכח, יציב ומתמשך, הצבת גבולות בסיסיים ברורים ואמונה ביכולת של הנערים והנערות לעבור תהליך. אנו מכירים בכך שתהליכי שינוי אינם ליניאריים וכוללים נפילות, רגרסיות ובדיקת גבולות. יחד עם זאת, תפקיד הצוות הוא להישאר נוכח, עקבי עם יכולת להכיל את המורכבות מתוך אמונה בדרך.

המסגרות בתימורה משלבות:

מענה רגשי מקצועי פרטני וקבוצתי

עבודה חינוכית ופדגוגית מותאמת לכל נער ונערה

מרחבי עשייה ויצירה המאפשרים חוויות הצלחה ומשמעות

ליווי הדרגתי של ההורים כחלק בלתי נפרד מהתהליך

לאורך המסע הזה אנו שואפים ללמוד יחד עם הנערים והנערות דרכים מיטיבות ומותאמות לויסות רגשי, בניית אמון ושיקום תחושת הערך והמסוגלות שנפגעו בדרך ויצירת תמונת עתיד של עשייה והגשמה.

צילום: עמותת תימורה

הייחוד של תימורה

תימורה מיוחדת בנוף החינוכי בעיקר בזכות הגישה שלה, הרואה בקשר כלי טיפולי המרכזי. בעוד שמסגרות רבות מתמקדות בהפסקת ההתנהגות הסיכונית, בתימורה מושם דגש על יצירת חלופה עמוקה יותר, חוויה של קשר אנושי, יציב ומחזיק.

תימורה לא ממהרת לנתק נער בעקבות נפילה, ואינה רואה בה כישלון, אלא חלק מתהליך. העבודה מתבצעת מתוך הבנה שסיכון מתפתח לעיתים מתוך בדידות ושיקום מתאפשר דרך שייכות, משמעות וקשר מתמשך. כך בתהליך שבו לא רק מתרחקים מהאסור אלא גם לומדים כיצד לבחור בטוב פעם, מכינה תימורה את הנערים והנערות ליום שאחרי השהייה במסגרת, בו יצטרכו לבחור בטוב פעם אחר פעם.



עדויות מהשטח- מטפלים מתוך המסגרות

"תימורה היא בית לכל מי שעובר בו, בית שיש בו מקום להרגיש ולדבר הכול ומתוך כך לגדול, להתפתח ולהרגיש בעל ערך לעולם".

"העבודה בתימורה לימדה אותי להסכים להתבונן על כל החלקים בי ובמי שסביבי, להסכים להרגיש הכול, המסע שם כמטפלת הפך אותי לאמא טובה יותר, לאישה טובה יותר, לאדם טוב יותר בכל היבט".



עדויות מהשטח- בוגרים

"תימורה השפיעה על מעגלים שלמים בחיים שלי, מהמשפחה שממנה התנתקתי ואליה חזרתי ממקום בריא יותר ועד למשפחה שזכיתי להקים בעצמי".

"בתימורה לימדו אותנו שפה חדשה עם עצמנו ועם הסביבה שלנו".

"בתימורה הרגשתי בפעם הראשונה שמסתכלים עליי ורואים אותי בלי הקישוטים מסביב".

עמותת תימורה הוקמה וממשיכה לפעול על בסיס היכולת להתבונן במציאות כפי שהיא. בכאבים שעולים ממנה, בכוחות הקיימים מתחת לפני השטח ובאפשרות לבחור אחרת. זאת מתוך הסכמה להיות שם לאורך כל המסע, גם כשהוא מורכב וכואב. בתימורה מזמינים את הנערים והנערות ללמוד לנהל קשרים אמיתיים, עם מוכנות להרגיש קשת רחבה של רגשות, בלי לברוח ולייפות. מתוך נוכחות כזו מתאפשר תהליך הדרגתי של הבחנה, ריפוי ובנייה מחדש, שלב אחר שלב.

כך, דרך קשר מתמשך ואנושי, גבולות מחזיקים ואמון ביכולת של כל נער ונערה להשתנות, מתאפשרת ההזדמנות לקום ליום נוסף של בחירות טובות, לקשרים מצמיחים ובטווח הארוך, לבניית חיים בעלי משמעות והגשמה.