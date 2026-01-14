בית משפט השלום לתעבורה במחוז תל אביב גזר השבוע קנס ופיצויים בעקבות מקרה של הדרת נשים באוטובוס ציבורי, שהתרחש בינואר 2023 בקו 292 של חברת דן, בין בני ברק לפתח תקווה.

המקרה אירע כאשר נוסעת כבת 76 נדרשה על ידי בקר לעבור לחלקו האחורי של האוטובוס, תוך טענה כי מדובר בקו הפועל במתכונת "מהדרין". כאשר סירבה, נשמעה כלפיה אמירה פוגענית ומפלה, במעורבות נהג האוטובוס.

פסק הדין ניתן במסגרת כתב אישום שהוגש על ידי מחלקת התביעות הארצית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כחלק ממדיניות אכיפה יזומה של המשרד.

לפי פסק הדין, חברת דן הורשעה ונקנסה ב-40 אלף שקלים, וכן חויבה לשלם פיצוי אישי לנוסעת בסך 20 אלף שקלים.

על הבקר הוטל קנס נוסף בסך 6,000 שקלים, פיצוי אישי של 2,000 שקלים לנוסעת, פסילה על תנאי של רישיון הנהיגה והתחייבות בסך 50 אלף שקלים לשלוש שנים.

נהג האוטובוס, אשר חלקו באירוע הוגדר כמינורי, נקנס ב-2,500 שקלים והתחייב להימנע מעבירה דומה למשך שלוש שנים, בסכום של 15 אלף שקלים.

שרת התחבורה מירי רגב מסרה: "אני מברכת על פסק הדין שמגיע כתוצאה ישירה של מדיניות ברורה ונחושה של משרד התחבורה. הדרת נשים והפליה בתחבורה הציבורית הן קו אדום. נפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו, כולל אכיפה בשטח והליכים משפטיים, כדי להבטיח שכל נוסעת ונוסע יזכו לשירות שוויוני, מכבד ובטוח".