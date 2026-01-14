ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, ניצל את ביקורו המדיני בארצות הברית כדי להעביר מסר חד לנשיא דונלד טראמפ ולבכירים בממשל: אין לחזור למודל הכושל של הרשות הפלסטינית, ויש להבטיח סילוק מלא של ההשפעה האיראנית מיהודה ושומרון.

הדברים נאמרו על רקע דיווחים בתקשורת האמריקנית לפיהם ממשל טראמפ שוקל הקמת ועדה פלסטינית זמנית שתנהל את רצועת עזה בשלב שלאחר הלחימה, כאשר בראש אותה ועדה עשוי לעמוד בכיר לשעבר ברשות הפלסטינית.

על פי הדיווחים, המהלך נועד לאפשר מעבר משלב הלחימה לשלב של משילות ושיקום, זאת חרף העובדה שחמאס טרם התפרק מנשקו וטרם הושבו כלל החטופים.

גנץ הזהיר כי כל ניסיון לשלב מחדש את הרשות הפלסטינית הוא "חזרה מודעת לאותו כישלון". לדבריו, "מי שחושב שאפשר להשאיר את אותם מבנים, את אותה אידיאולוגיה ואת אותם שחקנים - ולקבל תוצאה אחרת - טועה. מי שינסה להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה דרך הדלת האחורית יקבל את איראן בדלת הקדמית. ומי שירצה להשאיר את הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון - יקבל שם את השבעה באוקטובר הבא".

לדבריו, מדובר במדיניות שנכשלה לאורך שלושה עשורים, במהלכם הוזרמו לרשות הפלסטינית מיליארדי דולרים מהקהילה הבינלאומית, אך במקום יציבות התקבלו "הסתה, חיזוק מנגנוני הטרור ותלות מוחלטת בסיוע חוץ".

גנץ הזכיר כי גם לאחר השבעה באוקטובר המשיכה הרשות לשלם קצבאות למשפחות מחבלים, ובכיריה הגדירו את הטבח כמאבק לגיטימי. "זו אותה מערכת חינוך מסיתה, אותו תגמול לטרור ואותו כשל שלטוני. זה לא שיקום, זו חזרה מודעת לאותו כישלון".

במהלך ביקורו השתתף גנץ בכנס מדיני באחוזתו של טראמפ במאר-א-לגו, שם הדגיש כי אין להפריד בין הזירות בעזה, ביהודה ושומרון ובאיראן: "זו מלחמה אחת עם חזיתות שונות. אותו משטר שיורה במפגינים בטהרן הוא זה שמממן טרור, מסית ומקים תשתיות חבלה ביהודה ושומרון. מי שחושב שהמלחמה הסתיימה טועה. לא מדובר בטרור של יחידים, אלא בהתארגנויות חמושות, ממומנות ומאורגנות, עם מעבדות חבלה וניסיונות לפיתוח אמצעי לחימה".

גנץ קרא להמשך לחץ ביטחוני ומדיני עקבי: "לא מורידים את הרגל מהצוואר. גם אם פעולה צבאית באיראן לא תתרחש מחר בבוקר, עצם הצבת איום אמין משנה את כללי המשחק. בכל תרחיש עתידי, אסור לוותר על סילוק האיראנים מיהודה ושומרון".