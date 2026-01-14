מהומה בדיון ועדת החוקה דוברות הכנסת

מהומה נרשמה היום (רביעי) במהלך דיון בוועדת החוקה של הכנסת, שעסקה בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

במרכז העימות - התנגשות חריפה בין ח"כ טלי גוטליב לבין המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון.

במהלך הדיון, יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן דרש מהמשנה ליועמ"ש לענות האם נתן חוות דעת בנוגע לניגוד עניינים של היועצת המשפטית לממשלה, והאם המליץ לה לעסוק או שלא לעסוק בתיק הפצ"רית.

ח"כ גוטליב הטיחה במשנה לימון האשמות קשות, שגררו תגובה חריפה מצדו.

לימון השיב, "הטענות שהוטחו כלפיי שקריות ונבזיות ונועדו להרתיע אותי מלהגיע לוועדה הזו".

לימון מצדו סירב להתייחס לשאלות המרכזיות שנשאל, ובחר להתמקד בעמדה עקרונית שהכין מראש בנוגע למעמדן של חוות דעת משפטיות.

בתום הדיון הודיע רוטמן כי תידרש התייחסות כתובה מטעם משרד המשפטים, וכי לימון יוכל לשוב ולהשתתף בדיון שיתקיים בנושא בשבוע הבא.