ביום שני השבוע התקיימה עצרת חטיבתית של חטיבת כרמלי לאחר שישה סבבי לחימה בכל הגזרות ומאות ימי מילואים.

בטקס השתתפו לוחמים, רבים מהם דתיים, ומשפחות שכולות, והוא נערך באווירה טעונה ומרגשת.

על אף הרצון לשמור על רגישות כלפי משפחות רבות, מארגני הטקס נדרשו לכלול הופעה של להקה צבאית שבה השתתפו גם זמרות. זאת, לאחר שחיל החינוך לא אישר את הזמנתה של להקת הרבנות הצבאית, בטענה שהחטיבה אינה מוגדרת כחרדית.

בפועל התקיימה הופעה קצרה שנמשכה כחמש דקות בלבד, אך עוררה מבוכה בקרב חלק מהנוכחים. לוחמים ובני משפחות הורידו את ראשם או נמנעו מלהביט לעבר הבמה, בתחושה שהסיטואציה מנוגדת לתפיסת עולמם.

רב החטיבה, אשר סבג, ששימש בתפקידו במהלך הלחימה, התייחס לנושא בחריפות. "אין לי שום התנגדות לשילוב לוחמות בצה"ל ואין לי ספק שהן לוחמות מעולות", כתב, "אבל ההתעקשות לשלב אותן בתוך היחידות ולא ביחידה משלהן אינה ברורה לי".

לדבריו, מעבר להיבט הערכי והדתי, קיימת גם בעיה מבצעית. "יש פער גדול בתוך יחידות כאלו בין הלוחמים והלוחמות, וסיטואציות מאוד מביכות לכל המשתתפים". סבג התריע כי המהלך עלול להוביל לכך ששומרי מצוות לא יוכלו לשרת ביחידות אלו.

עוד הוסיף סבג כי להשלכות עלולה להיות פגיעה בלכידות ובמערך המילואים של צה"ל. "הדרך שבה הם מובילים את דגל השוויון המגדרי היא שגויה ויכולה להוביל בסופו של דבר לנטישה של רבים וטובים את מערך המילואים", ציין.

לדבריו, יש למצוא פתרון מערכתי שיאפשר שמירה על הלכידות ועל אופיין של היחידות, תוך התחשבות בדינמיקה שבין חיילים דתיים וחילוניים. "אנחנו חייבים למצוא את הדרך שבה נוכל להמשיך ולשמור על הלכידות שלנו כצבא העם אם ברצוננו לשמור על כוחו של צה"ל", אמר.