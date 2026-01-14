בראיון לערוץ 7 מגיב תא"ל במיל אורן סולומון לטענות שהעלה חבר ועדת תורג'מן לבחינת תחקירי צה"ל למחדל השבעה באוקטובר, תא"ל במיל' מאיר פינקל, ולפיהן הליקויים בתחקירים שעסקו בתפקודי הרמטכ"ל היו ליקויים מקצועיים ולא טיוח כפי שהגדיר אותן סלומון.

בפתח דבריו מדגיש סולומון כי אין בכוונתו להתייחס לגופו של אדם למעט כאשר מדובר ברמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ולכן לא יעסוק בפינקל ובסיבות שהובילו אותו לפרסום עמדתו זו, אלא יתמקד בסוגיה עצמה.

"חלק מהטענות הן שהטענה שלי שהרצי הלוי ניהל מערכת שיטתית לטיוח החקירה היא טענה לא עובדתית כי בדיקת ועדת תורג'מן לא קבעה כך, אז כמובן שלא הייתה שום בדיקה כזו של ועדת תורג'מן, ויותר מכך, גם הקצין עצמו לא היה באותו חלק בו הצגתי את הטענות על נושא הטיוח. הוא הלך קודם לכן, אז אין לי מושג מאיפה הוא לקח את הדברים הלא מבוססים שהוא כתב", אומר סולומון.

על נתון זה ביקשנו להתעכב מעט ותהינו אם סביר שלא כל חברי הועדה הבוחנת את התחקירים נמצאים בכל אחד ואחד מהדיונים, ותשובתו של סולומון הייתה שלילית. "אותו קצין היה רק בחלק התחלתי של התחקיר שלי. הוא יצא כשהתחלתי בתיאור הערותי לתחקירי צה"ל, לתפקוד המפקדים וחלק מטענותיי על טיוח התחקירים. ציינתי שזה מצריך חמש שעות להבהרת הנושא ואם ירצו לשמוע על כך שיקראו לי והתשובה הייתה שאין צורך והם יסתדרו".

עוד מבהיר ומציין סולומון כי בחלק מהדיונים של ועדת תורג'מן לא היו כלל האלופים החברים בועדה. היו דיונים שבהם שלושה מתוך הארבעה לא נכחו ורק האלוף תורג'מן היה בדיון, "אבל אני לא רוצה לפתוח את הסוגיה. זה לא בסדר, אבל אני מכבד את הועדה".

"האמירות שלי מבוססות. כל אחת מהטענות שלי לנושא הטיוח היא עולם ומלואו, אבל אציין אותן בקצרה - האחד הוא שחמשת תחקירי המטכ"ל פסולים, שתיים, טענתי שתחקיר פיקוד דרום ותחקיר הנובה פסולים ולכל אחד יש חוברת של עשרות עמודים שמסבירים למה. הם לא הזמינו אותי כדי שלא לשמוע טענות שצריך להתמודד איתם, אבל את הטענות שלי על התחקירים המטכ"ליים הם קיבלו כי הצגתי את חוסר התפקוד העובדתי והברור באופן ממוסמך עם מאות שקופיות. אגף המבצעים היה כושל לחלוטין ובעייתי. בהזדמנות עוד אפתח את הנושא".

ממשיך תא"ל סולומון ומדגיש כי "חמשת תחקירי המטכ"ל נפסלו. אחד מהם הוא זה שעוסק במוכנות צה"ל למלחמה, בתכניות המבצעיות של צה"ל למערכה בגזרת עזה, התחקיר נפסל. זה אחד התחקירים החשובים ביותר. תקיר הלילה, אחד החשובים ביותר, נפסל. תחקיר הקונספציה שעוסק בתפיסות האטסטרגיות שהביא את צהל לכישלון, נפסל. תחקיר תקוד המטכ"ל נפסל ותחקיר חיל הים נפסל. טענתי שגם את תחקיר פיקוד דרום והנובה צריך לפסול. בתחקיר חיל האוויר יש הרבה פערים שחייבים להיבחן שוב, אז רק ממה שנאמר עד כאן ונוגע לתחקירי ליבה, האם הייתה כאן כוונת מכוון או מקריות?".

"היו עשרות רבות של תחיקירים שלא נגעו למטכל, אלא לישובים כאלה ואחרים ולמחנות צבאיים כאלה ואחרים, אבל תחקירי המטכ"ל שהובלו על ידי אנשים שהרצי הלוי מינה, ולא אתייחס לשאלה למה הוא מינה ואת מי מינה, התחקירים הללו נפסלו, אז על מי אתם עובדים? זה מקרי ולא שיטתי? ברור לחלוטין שיש כאן ניהול שיטתי של ניסיון לטייח. לא רק אני קבעתי זאת. גם לועדת תורג'מן הייתה מעט הוגנות לומר זאת".

עוד מספר סולומון כי בועדת תורג'מן התנהלו ויכוחים משמעותיים על השאלה אם נכון לבחון מדוע נפסלו חמשת התחקירים אך הוחלט שלא לטפל בסוגיה ולהסתפק בטענה שהדברים נבעו מתום לב ומהתנהלות לקויה במקצועיותה. "אבל במקרה כל חמשת תחקירי המטכ"ל החשובים ביותר ללימדה הם שנפסלו... יש כאן פצצת אטום, אבל לא שמים לב לזה כי דו"צ שולט בתקשורת שלא מעלה את השאלות הללו שאני מעלה, לא שואלים איך תחקירים קריטיים כאלה נפסלו".

בדבריו מדגיש שוב סולומון כי הוא נכון להבחן על כל מילה שלו מול כל האלופים, הרמטכ"לים והמתחקרים מועדות תורג'מן, "ואם יורשה לי להוציא את התחקירים זה יעמיק את הבור שבו הם נמצאים". לטעמו הדברים עוד ייחשפו ויגלו כיצד צה"ל "לא רק נכשל אלא שיקר בכוונת מכוון בתחקירים. אין כאן מקריות. מדובר בתחקירים של אלופים שנפסלו".

סולומון שב ומציע לועדת תורג'מן ולאלופים הרלוונטיים להתמודד עניינית עם כל אחת מטענותיו ולאפשר לו להציג את הטענות במלואן ובאופן מפורט. "אלופים ותתי אלופים יודעים שהצדק איתי, אבל הם חוששים לומר את הדברים בקול כי יש לנו מערכת שמטייחת, מאיימת, מפחידה ופוגעת בכל מי שדובר אמת, שזה המסר הכי חמור בסיפור שלי. לא רק שניסו לסכל אותי ולהשתיק אותי, אלא שלא רק שנסגרה החקירה בלי שדבק בי רבב הם מנסים להפחיד אנשים ולומר תראו מה עשינו לאורן... זה לא יצליח להם. האמת היא הכוח ועם ישראל דורש תשובות".

על הסיכוי לחשיפת האמת בעתיד, לנוכח הטיו העכשווי, אומר סולומון כי אכן ישנו חשש כבד של שכחה והשכחה ו"קל מאוד לעבוד על הציבור ולספר נרטיבים. הרי הנרטיב הוא שלפני המלחמה זה היה כשל מדיני ארוך שנים, בלילה שלפני הכשל היה שהמודיעין לא מסר פרטים, ואנחנו, המטכ"ל והאלוף, היינו בסדר גמור, בעוד הטענה שלי שלא ביצעו הערכת מצב כנדרש באגף המבצעים, לא בחיל האוויר ולא באגף המודיעין, לא החזירו אנשים מהבית ועוד דברים שדיברתי עליהם. התעלמות מחומת יריחו, התפקוד הלקוי. הם אומרים שמרגע שנפתחה המתקפה פעלנו היטב, אבל אני קובע שפעלו בחוסר תפקוד עד כדי רשלנות פושעת בחלק מהמקרים, פקודות הפוכות ותת תפקוד, גם אתם בפיקוד דרום וגם מפקד חיל האוויר. כל הדברים האלה ייצאו".

סולומון מוסיף ומביע ביטחון בכך שהציבור יפנים ויבין את הדברים, גם אם יחלוף זמן עד אז, ושוב הוא מזכיר כי "כל הדברים מוקלטים וכתובים ומפוזרים במספר מקומות", הוא אומר ורומז למי שעלול חלילה לפגוע בו עצמו.

"בכוח השררה והדרגה הם יכולים להגיד הכול, אבל הציבור מבין את האמת. הם משקרים, מטייחים ומספרים נרטיבים שמתאימים להם כי לכסות על עצמם ועל שכמותם אבל כל האמת תצא", אומר סולמון הבטוח שהתיקון בצה"ל עוד יבוא. "נחליף את האנשים המשקרים, המטייחים והמגוננים עליהם, ולאחר מכן נתקן את צה"ל תיקון גדול מאוד. צה"ל חולה בבעיה קשה של אמינות וחוסר אמת מלמעלה. המצב למטה הרבה יותר טוב, אבל יש השפעה מלמעלה למטה, וכל עוד לא נטפל בבעיות הללו מהשורש הם יפגשו אותנו בעתיד ויסכנו את ביטחון ישראל. לכן אני פועל בשליחות הזו ומתמודד מול הכפשות ותידרוכים לתקשורת".