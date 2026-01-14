העם האיראני קורא להנהגתו של יורש העצר האיראני הגולה, בנו של השאה. מי שנפגשה עם הנסיך האיראני וגורמי אופוזיציה איראניים אחרים היא שרת המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט, גילה גמליאל, עמה שוחחנו על הסיכוי לשובם של ימי השאה לאיראן.

בדבריה מצטרפת השרה גמליאל לתמיכה שהביע ראש הממשלה, נתניהו, במוחים ברחבי איראן "שבסך הכול רוצים את החירות והחופש שלהם באיראן" ותקווה שהעתיד צופן שגשוג משותף לעם בישראל לעם האיראני גם יחד.

"טראמפ נותן להם גיבוי מלא ואמר להם להמתין עוד קצת והעזרה תהיה בדרך. הדברים מפורסמים וידועים, ובעזרת ה' יהיו בשורות טובות", אומרת גמליאל ולשאלתנו אם גורמי האופוזיציה ערוכים ליטול את מושכות השלטון בטהרן לידיהם, היא משיבה: "הם ערוכים כבר שנים רבות, מאז המהפכה שהתהפכה להם על הראש והפכה לפנטיזם רדיקאלי של המשטר האכזרי והרצחני. אנחנו רואים את ההתעללות שהם פועלים בה בתוך איראן. יש שם מצוקה אמיתית. אנחנו רואים את אלפי הגופות של צעירים שרק רוצים חופש, והדבר מצריך מענה ופתרון. העולם לא שותק כפי שאנחנו רואים והנשיא טראמפ לקח את זה על עצמו. נמתין בסבלנות".

לשאלתנו אם היא ממשיכה ושומרת על קשרים עם בנו של השאה וגורמי האופוזיציה האיראניים, מעדיפה השרה גמליאל שלא להרחיב, אך מציינת כי "רזא פהלאווי מוביל את המחאה הזו ביד רמה ונקווה שיהיו להם גם הבשורות הטובות בסופו של יום".

בדבריה מביעה גמליאל ביטחון שאכן אם יוחלף השלטון בטהרן הדבר יוביל להסכם שלום בין איראן לישראל. "בהחלט. תמיד הייתה לנו מערכת יחסים טובה עם העם האיראני, עוד מתקופת כורש שאיפשר את בניית בית המקדש השני ועד לפני המהפכה האיסלאמית של האייתולות. לכן אין סיבה בעולם שלא. אנחנו רואים אותם במחאות עם דגלי ישראל ושומעים את רזא מדבר על הקשרים עם ישראל. אנחנו הפתרון עבורם לכל המורכבויות שיש באיראן".

עוד ביקשנו את התייחסותה של השרה לדיווח לפיו בשל קשריה עם גורמי האופוזיציה האיראניים תוגברה סביבה האבטחה מחשש לאיומים מצד גורמים באיראן. לדבריה היא אינה חוששת והאבטחה סביבה קיימת מזה זמן רב ובאופן טבעי רמת האבטחה עולה ויורדת מעת לעת. "כשליחי ציבור יש אתגרים גם בפן האישי ועל הכול מתגברים באהבה".

רבים בישראל מעלים את השאלה אם המחאות באיראן והמהלכים הבינלאומיים להפלת המשטר שם, לא יובילו את האייתולות לנקוט בצעד של 'תמות נפשי עם פלשתים' וברגע האחרון יבחרו להפעיל נגד ישראל נשק לא קונבנציונאלי. גמליאל, כחברת קבינט, סבורה שאין מקום לדאגה וקובעת: "אנחנו תמיד ערוכים לכל תרחיש. אנחנו רואים את פוטנציאל האיומים שסביבנו ומטפלים בהם ברמות הגבוהות ביותר. אנחנו לוקחים בחשבון את כל האפשרויות וכרגע אין מקום לפאניקה בציבור או לשינוי תכניות".