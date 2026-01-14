הרב דב זליקוביץ ז"ל מחנך ותיק, ר"מ במדרשיה בפרדס חנה ובמדרשיית נעם אורט בכפר סבא, ודמות מרכזית במסעות לפולין, הלך לעולמו.

הוא היה איש חינוך ותיק ומוערך, שפעל במשך עשרות שנים במסגרות חינוכיות תורניות, והותיר חותם עמוק על תלמידיו וסביבתו.

לפני כשלוש שנים פרש לגמלאות, לאחר שנים ארוכות של עשייה חינוכית רציפה ומשמעותית. לצד עבודתו החינוכית, נודע כאמור הרב זליקוביץ ז"ל כמדריך מסעות לפולין, תפקיד שבו ליווה דורות של תלמידים במסעות זיכרון ולימוד. הוא תואר כדמות מיוחדת, מחנך מסור ואדם יקר ואהוב על כל מי שזכה להכירו ולעבוד עמו.

במדרשיית נועם ספדו לרב זליקוביץ וכתבו: "בצער רב התבשרנו אתמול על פטירתו של הרב דב זליקוביץ זצ"ל. הרב דב זליקוביץ היה חלק ממדרשית נעם בפרדס חנה ובכפר סבא כר"מ וראש ישיבה. דמותו הייחודית, המסירות והשמחה חקוקים בלב תלמידיו הרבים לאורך השנים. קריאתו המהדהדת "עם ישראל חי וקיים" על אדמת פולין הארורה מתמצתת את משנתו החינוכית שתיזכר בליבנו לעד. משפחת המדרשייה מרכינה את ראשה ומשתתפת באבלה הכבד של רעייתו המסורה ושאר בני המשפחה היקרים".

הלווייתו יצאה הבוקר (רביעי) מבית ההלוויות שמגר בירושלים והוא נטמן בהר המנוחות. בני המשפחה יושבים שבעה בביתו שברחוב פליקס פרנקפורטר 11, רמות א’, ירושלים.