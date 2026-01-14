בקריית גת נערכה אמש (שלישי) עצרת לציון שלושים יום לפטירתה של הרבנית גאולה בן חמו ע"ה, רעייתו של רב העיר, הרב שלמה בן חמו.

האירוע התקיים במעמד רבנים, אישי ציבור ותושבי העיר. מישיבת ההסדר הגבוהה בקריית גת הגיעו תלמידים בראשות הרב שמעון פרץ, אשר נשא דברים על מעלת אמירת הקדיש ותכליתו - תפילה לגילוי וגדולת שמו של הקב"ה בעולם.

גם מישיבת ההסדר "דרך חיים", בראשות הרב אמיר ממן, הגיעו נציגים, והרב ממן עצמו נשא דברים על מעלת פטירת צדיקים. בדבריו ציטט את דברי אור החיים הקדוש בפרשת "כי תשא", ועמד על כך ש"אשת חבר כחבר דמי - וכשהרבנית היא רעיית המרא דאתרא, הרי שהיא כאישה של העיר כולה, ומכפרת במיתתה על הציבור". לדבריו, "עלינו לשאול מה אנחנו צריכים לקחת מכך ולהתחזק במעשינו".

הרב ממן שיתף גם בזיכרונות אישיים על שכנותו בילדותו לרב והרבנית, וסיפר על חסדיה הרבים ועל מסירותה לבעלה כדי שיוכל להרביץ תורה בעיר.

בהקשר זה אמר הרב בן חמו עצמו כי "לא שטפתי אפילו כוס בבית, ולא נכנסתי למכולת - הכל היא עשתה כדי שאוכל לכתוב וללמד תורה. ממוצאי שבת ועד חצות הייתי כותב, והיא דאגה להכל - שלי ושלכם שלה הוא". הרב הוסיף כי נותרו בכתב יד עוד חיבורים רבים שטרם יצאו לאור, בהם המשכים לסדרת "שבחי תשובה" ו"שבחי פסחים".

גם הרב נדיב תורג'מן, ראש הכולל של ישיבת "צבי ישראל", נשא דברים, לצד הרב אהוד אחיטוב, רב היישוב בני דקלים והרב גבי קדוש, רב מועצה אזורית בני שמעון.

ראש עיריית קריית גת, כפיר סוויסה, נאם גם הוא וציין את מעלתה הגדולה של הרבנית. לדבריו, "אברהם אבינו בא לספוד לשרה ולבכותה - כ' זעירא, משום שידע על עוצם מעלתה ושכרה הגדול, וזה מנחם. כך גם כאן - גודל מעלתה של הרבנית מנחם אותנו". סוויסה הוסיף וביקש כי "הרבנית תמליץ טוב ממרומים בעד הרב, בעד משפחתה, בעד העיר ובעד כל עם ישראל".

היום מתקיים אירוע שלושים נוסף לזכר הרבנית, בישיבת "אור חברון" - ישיבתו של הרב בן חמו בחברון, בהשתתפות רבני ואברכי הכולל בראשות הרב הירשנזון.