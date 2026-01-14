הכל בגלל הבינה המלאכותית. חודשיים עברו מאז אוהדי מכבי ת"א נאלצו לעודד מרחוק את קבוצתם, במסגרת משחקה בליגה האירופית מול אסטון וילה האנגלית.

היה זה בשל סירובה של משטרת ברמינגהאם לאשר את כניסתם של אוהדי מכבי ת"א בטענה כי אלה מאיימים לפגוע במהלכו התקין של המשחק.

כבר אז "זכתה" ההחלטה המשטרתית השערוייתית והלא ספורטיבית לביקורות רבות אך ככל שהימים עוברים וחומרי מודיעין נחשפים, מתגלה כי המשטרה לא רק פעלה בנבזיות נגד האוהדים הישראלים אלא גם ניסתה לטייח זאת.

היום (רביעי) התוודה מפקד משטרת ברמינגהאם האנגלית, קרייג גילפורד לא רק בזיוף מודיעין אלא גם בכך שהמקור שעליו הסתמך בלכסות על שקריו ועל מעשיו האנטישמיים היה לא אחר מאשר הבינה המלאכותית.

במכתב רשמי שנשלח לוועדת הפנים של הפרלמנט התוודה גילדפורד כי מקור המידע עליו התבסס בהחלטה שלא לאשר את כניסתם של אוהדי מכבי ת"א למשחק במסגרת הליגה האירופית מול אסטון וילה האנגלית, היה כלי הבינה המלאכותית - Microsoft Copilot.

לדבריו, ההטעיה של הבינה המלאכותית כללה תשעה עמודים של דו"ח על משחק שמעולם לא התרחש, כשהבינה המלאכותית כתבה דו"ח על משחק כדורגל בין מכבי ת"א לווסטהאם האנגלית שלדבריה הסתיים באלימות, דבר שלא קרה מעולם מאחר ומעולם השתיים לא נפגשו למשחק ביניהן.