קנדיס אוונס, המשפיענית האנטישמית הנהנית מפופולריות רבה בארה"ב, מקדמת תיאוריית קונספירציה נוספת שבמרכזה ישראל.

בתוכניתה היומית ביוטיוב, המשודרת גם בפלטפורמות נוספות, שללה אוונס את האותנטיות של הפגנות המחאה באיראן נגד משטר הדיכוי האיסלאמי ותיארה אותן כמהלך מתוזמר מבחוץ.

בנימה לעגנית אמרה אוונס: "ריבון העולמים, אתם לא תוכלו להאמין מה הקיצונים האלה עושים", ומיד שילבה את ישראל וראש הממשלה בנימין נתניהו בנרטיב שלה.

לדבריה, "תמיד איכשהו נראה שברגע שביבי נתניהו נמצא איפשהו בסביבה ואומר: ‘היי, בא לי על חבל האדמה הזה’, פתאום התקשורת שלנו מתחילה לספר לנו כמה האנשים האלה באיראן רק מנסים להיות חופשיים, ושאלה בדיוק האנשים שאנחנו צריכים כדי ‘לשחרר’ את האיראנים שחיים בדיכוי".

אוונס טענה כי מאחורי המחאה עומדות ארה"ב וישראל, וכי "הפצת דמוקרטיה" איננה אלא "שם קוד צבאי" להפלת פצצות ולגניבת משאבים.

קו התעמולה של אוונס עולה בקנה אחד עם טענות שמשמיעים משפיענים נוספים בימין האמריקני המאשימים את ישראל בגרירת ארה"ב למלחמות מיותרות, העלולות להביא למלחמת עולם שלישית.