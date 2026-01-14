בעוד התביעה בבריטניה מכינה הנחיות שעלולות להגדיר ברית מילה כ"התעללות בחסר ישע", באתר "אמזון" מציעים למכירה ערכות לביצוע ברית מילה ללא הכשרה רפואית או תעודת מוהל מוסמך.

באתר מוצעות מספר ערכות בגדלים שונים לביצוע ברית מילה, תחת הכיתוב "הליך ברית מילה שאינו דורש טיפול מיוחד לאחר הניתוח או חבישה, שמשמעותו חיסכון משמעותי בזמן ובכסף.

מכשיר המילה החד-פעמי PlastiBell מבטל את הצורך בסטריליזציה חוזרת ויקרה הנדרשת עבור מלחציים מפלדת אל-חלד. אין צורך בתחבושות מיוחדות". גם באתר Ebay נמכרות ערכות דומות לביצוע ברית מילה, לכל דורש וללא הכשרה רפואית מתאימה.

בבריטניה גובר החשש כי ביצוע ברית מילה עלול לגרום לנזקים גופניים ואף למקרי מוות. התביעה המלכותית בבריטניה הודיעה כי היא מכינה דף הנחיות חדש לתובעים מקומיים, ולפיו ניתן יהיה להגדיר ברית מילה כ"התעללות בילדים וחסרי ישע".

חוקר מקרי מוות בבריטניה פרסם בחודש דצמבר אזהרה מפני ביצוע ברית מילה באופן לא מוסמך, לאחר מותו בשנת 2023 של ילד מוסלמי בן שישה חודשים, כתוצאה מזיהום סטרפטוקוקוס. העובדה כי ערכות לביצוע ברית מילה נמכרות באופן חופשי באתרי מכירה פומבית מדאיגה מאוד את התביעה בבריטניה, שחוששת כי רבים ינו לבצע את ההליך בעצמם וללא הכשרה מתאימה.

ד"ר אנטון ואן דלן, עוזר חוקר מקרי מוות במערב לונדון, פירט בדו"ח שנועד למנוע מקרי מוות בילדים כי "כל אדם רשאי לבצע ברית מילה לא טיפולית לגבר ללא כל הכשרה מוקדמת, ללא דרישה לאמצעי בקרת זיהומים וללא דרישות לטיפול לאחר מכן. יש לנקוט פעולה כדי למנוע מקרי מוות עתידיים".