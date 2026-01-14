פרקליטם של העצורים: "לא הוצגו ראיות נגדם" צילום: דוברות חוננו

שלושה פעילי ימין מוחזקים מזה יומיים במעצר בשב"כ תחת צו חריג המונע מהם מפגש עם עורך דין - והאיסור הוארך בארבעה ימים.

עורכי הדין עדי קידר ואסף גונן מארגון חוננו המייצגים את המתיישבים הגישו ערר לבית משפט המחוזי בירושלים בדרישה להסיר את צו המניעה ודורשים לשחרר את השלושה משום שלא הוצגו ראיות לביצוע העבירות המיוחסות להם.

עו"ד גונן תקף את התנהלות השב"כ ואמר: "לא ייתכן כי מרגע המעצר תהיה מניעת מפגש בין עורך הדין ללקוח, זהו כלי דרקוני שצריך להיות שמור למקרים חריגים ביותר. עד כה לא הוצגו ראיות הקשורות את מרשיי לביצוע העבירות המיוחסות להם ולכן אין כל סיבה למנוע מהם מפגש עם עורך דין. אנו נמשיך להיאבק על הזכויות של הלקוחות שלנו שלטענתם לא עשו דבר".