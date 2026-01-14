יובל אורבך, אלמנתו של ישי אליקים אורבך ז"ל שנפל בעזה לפני כשמונה חודשים, פונה לציבור בישראל ביוזמה לציון יום הנישואין הראשון שלה ושל בעלה מאז נישאו.

היוזמה להרבות באור, חסד ואהבת חינם תתקיים ביום חמישי הקרוב בערב, אור לכ"ז בטבת, ותופנה לציבור בכל הארץ.

בדברים ששלחה בקבוצה שהוקמה לזכרו ולהפצת אורו של ישי, כתבה יובל, "בחמישי בערב, אור לכ"ז טבת, זהו יום הנישואין שלי ושל ישי. חשבתי המון עם עצמי מה אעשה ביום הזה והבנתי שיש בי צורך ענק לציין אותו בכמה מישורים. במישור האישי, המשפחתי, החברתי, והלאומי".

יובל מתארת את הבית שהקימו יחד כבית שנועד לערכים של תורה, חסד ואחדות, וכתבה, "הקמנו את ביתנו למען עם ישראל ולמען ה'. בית של חסד, אור, קדושה, טהרה, שמחה, עוז, אהבה, אחדות, גבורה, נתינה, נחת, וטוב טהור". לדבריה, אורו של הבית ואורו של ישי שייכים כעת לכלל הציבור.

בהמשך דבריה היא מתייחסת לנפילתו של בעלה ולבחירה שממנה נובעת היוזמה, "הקמנו בית עם חלומות ושאיפות רבות. הקמנו בית, והוא נחרב. החורבן מזעזע וכואב מאוד, אך קיימת בחירה, "..הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה, וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים.."".

במסגרת ההזמנה לציבור כתבה יובל, "בהזמנה שביום הקדוש הזה תרבו באהבת חינם, תאירו פנים לכל אדם, תגעו בלבבות רבים. תגידו את הדברים הטובים שאתם אוגרים בתוככם, תפרגנו, תעלו חיוכים". היא הוסיפה קריאה לפעולות של נתינה, תפילה ויצירת חיבורים אנושיים מתוך פתיחת הלב.