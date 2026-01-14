הכנסת אישרה היום (רביעי) את הצעת החוק של יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, אשר מבטל את מנגנון הקיזוז בקצבאות שאירים עבור אלמנות ואלמנים של משרתי קבע וגמלאי צה"ל.

החוק, שעבר בכנסת בשלב הקריאה השנייה והשלישית, מבטיח כי אלמנות צה"ל לא יאבדו את קצבת השאירים בעקבות נישואין מחדש, ובכך נעשה צדק עם מאות אלמנות שנפגעו מההסדר הקודם.

בעקבות החוק החדש, אלמנות ואלמנים של משרתי קבע וגמלאי צה"ל יהיו זכאים לקבל במקביל את קצבת השאירים המלאה, בנוסף לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה או חוק נפגעי פעולות איבה. בכך מבוטל המנגנון שנדרש מהם לוותר על חלק מקצבת השאירים לאחר נישואין מחדש.

ח"כ ביסמוט ציין כי החוק מהווה עבורו סגירת מעגל. "זו הצעת החוק הראשונה שהגשתי כחבר כנסת, והיום, עם אישורה בכנסת, נעשה צדק עם מאות אלמנות צה"ל שקצבאותיהן קוזזו לאורך השנים. זה המעט שאנו חבים למי שאיבדו את היקרים להם מכל בהגנה על המולדת".