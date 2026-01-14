בית משפט השלום בירושלים הורה לשחרר ממעצר בית את נהג האוטובוס שדרס למוות את הנער יוסף אייזנטל בהפגנת החרדים נגד הגיוס בירושלים לפני כשבוע.

ההחלטה התקבלה בניגוד לבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של הנהג, פאחרי חטיב, בשבעה ימים.

חטיב, תושב מזרח ירושלים, הואשם תחילה ברצח בנסיבות מחמירות.

אביו, הרב שמואל אייזנטל, השמיע השבוע אמירות קשות. בריאיון לגלצ אמר האב: "שאלו אותי אם המשפט 'נמות ולא נתגייס' עדיין עומד בעינו - בכנות, אני מעדיף שהוא ימות ולא ילך לצבא".

"אני מבין שזה קשה לעיכול, ואני אומר את זה כאבא שכול", אמר. "אם היו שואלים אותי אם יש לי שתי אפשרויות - שיוסי ילך לצבא או שהוא ימות בדרך שבה הוא מת - התשובה שלי היא שאני מעדיף שהוא ימות". לטענתו עמדתו בכל הנוגע לגיוס תלמידי הישיבות לא השתנתה גם אחרי האסון.