יובל כהן בן ה-23, שנפצע ביום שבת באורח אנוש בתאונת דרכים בצ'אנג מיי שבצפון תאילנד, מובא במטוס חזרה ארצה כשהוא מורדם ומונשם.

מלבד נפצעו בתאונה חמישה ישראלים נוספים, כולם בשנות ה-20 לחייהם - ומצבן של אחת מהן הוחמר, ומוגדר כעת קשה.

לפי חברת הביטוח פספורטכארד, יובל מוטס לישראל "בשלב הראשון במטוס אייר אמבולנס פרטי, ובהמשך בטיסה נוספת עם צוות רפואי רחב שהגיע מישראל, שכולל מומחים בהטסות רפואיות".

החברה הוסיפה כי מצבה של הפצועה הנוספת הוגדר תחילה בינוני, אך כעת הוחמר ומוגדר קשה - והיא עברה ניתוח שמטרתו לייצב את מצבה.

מצבם של ארבעה פצועים נוספים מוגדר בינוני-קל. שלושה מהם צפויים להשתחרר בקרוב מבית החולים בנגקוק בצ'אנג מאי, ולחזור לישראל בימים הקרובים להמשך מעקב וטיפול.