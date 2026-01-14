במסגרת המאמץ של אנשי מרכז 'דאר א-סלאם' בכפר קרע לאסלם יהודים ולהשפיע על התודעה בישראל על ידי מכירת אשליה של מתינות מוסלמית, הארגון פעל גם בויקיפדיה, כך נחשף בתחקיר של "הקול היהודי".

בתחקיר נחשף כי מימון רב הגיע לפרויקטים של דאר א-סלאם מלג'נת זקאת אל קודס - אגודת חמאס שהואשמה בכתב אישום חמור ב-2022 בהיותה זרוע כספית של חמאס בירושלים, וכן כספים שהגיעו מארגון Muslim Hands שהינו התאגדות אסורה של חמאס.

כמו כן נטען כי הארגון ערך קורס למתאסלמים בטורקיה ובו לימדו אותם גדולי האנטישמים בעולם כיצד לבצע פעילות דעווה - הטפה אסלאמית, ליהודים.

במסגרת קורס שנערך בשנת 2018 על ידי עמותת 'ויקימדיה ישראל', אנשי המרכז המוסלמי קיבלו שלושה מפגשים שנערכו במרכז שלהם בכפר קרע, ובמהלכו יצרו אנשי המרכז 42 ערכים חדשים בנושאים הקשורים באסלאם.

הדף בויקיפדיה בו מתועד הקורס מתגאה במספר הערכים שנכתבו רק תוך חודש אחד, ומתאר כיצד הם גם ביצעו עריכות ביותר מ-100 ערכים נוספים.

על פי דף הקורס בויקיפדיה, "מרכז "דאר אל-סלאם" ("בית השלום") הוא "מרכז להכרת דת האסלאם, למוסלמים ולבני דתות אחרות. מטרתו היא ללמד את כתבי דת האסלאם, ואת העיקרים האמיתיים שלה, על פי הבנתם של בני המקום, שהם: סובלנות, מתינות, פתיחות, חיים צנועים ורוחניים, חקר העולם הסובב, פיתוח הסקרנות והכשרון האינטלקטואלי האנושי. מטרה נוספת היא היכרות הדדית של בני התרבויות השונות החיים בארץ ישראל, למען קידום חיים משותפים, בשלום ומתוך כבוד של איש לתרבותו של האחר".

אלא שבמסמך ששלחו אנשי דאר א סלאם לעלי ארבש, ראש משרד הדתות הטורקי ושונא ישראל מובהק, הם מגדירים את הפעילות באופן מפורש כ'דעווה אלקטרונית'.

במכתב בו הם סוקרים את פעילותם ומבקשים מארבש תמיכה בפתיחת מרכז דעווה בעיר העתיקה בירושלים נכתב: "דעווה אלקטרונית דרך פייסבוק וויקיפדיה העברית: השבח והוקרה לאל, נחתם חוזה עם ויקיפדיה הישראלית בשפה העברית להוספה ועריכה של תוכן על האסלאם באנציקלופדיה זו, המהווה את מקור המידע העיקרי על האסלאם בעברית. נוספו 58 ערכים חדשים, ו-500 ערכים נערכו. מספר הצפיות לערכים החדשים והערוכים עולה על 82,000".

בתגובה נמסרה מעמותת ויקימדיה ישראל: "בעבר קיימה ויקימדיה ישראל סדנאות עריכה לבקשת ארגונים שונים, אך כיום העמותה מתמקדת ביוזמות להכשרת עורכים במסגרות חינוכיות ואקדמיות. חשוב להדגיש כי פעילות ההדרכה של העמותה מתקיימת בנפרד לחלוטין ממנגנוני בקרת התוכן של ויקיפדיה: כל ערך נבחן על ידי קהילת העורכים בהתאם לסטנדרטים אחידים, ללא קשר לשאלה אם הכותב הוא מתנדב עצמאי או בוגר הכשרה של העמותה. להכשרות העמותה אין כל השפעה על שיקול הדעת העריכתי או יחס מועדף בקהילה".