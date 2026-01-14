לקראת הבחירות הכלליות הצפויות להתקיים בישראל בהמשך השנה, מדד החברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) מצביעים על אמון חלקי בלבד של הציבור בטוהר הבחירות ובקבלת תוצאותיהן.

על פי הנתונים, כ-65% מהישראלים סבורים כי הבחירות הקרובות צפויות להיות הוגנות וחופשיות, אולם שיעור משמעותי של 31% אינם משוכנעים בכך.

בקרב האזרחים הערבים רמת החשד גבוהה במיוחד: כ־51% אינם מאמינים שהבחירות יהיו הוגנות, ורק 43% מביעים אמון בטוהר ההליך. לעומת זאת, בקרב היהודים שיעור האמון גבוה יותר, כאשר 70% מאמינים שהבחירות יהיו הוגנות ו־27% אינם מאמינים בכך.

העמדה כלפי הוגנות הבחירות מושפעת במידה רבה מהזדהות פוליטית. רוב ברור בקרב מצביעי הימין (85%) והימין-מרכז (78%) משוכנעים שהבחירות יהיו הוגנות. מנגד, בקרב המזדהים עם השמאל נרשם נתון חריג במיוחד: 78% אינם משוכנעים שהבחירות יהיו הוגנות. ממצא זה מדגיש פער עמוק בין המחנות הפוליטיים ביחס ללגיטימיות של התהליך הדמוקרטי עצמו.

מעבר לשאלת ההוגנות, הסקר מצביע על דאגה רחבה בנוגע ליום שאחרי הבחירות. אמנם 57% מהישראלים משוכנעים שהציבור והמפלגות יקבלו את תוצאות הבחירות, אך 38% - כמעט ארבעה מכל עשרה - אינם משוכנעים בכך, מהם 11% שהשיבו כי הם כלל אינם מאמינים שתהיה קבלה של התוצאות.

גם כאן בולטים פערים בין קבוצות האוכלוסייה: 45% מהאזרחים הערבים סבורים שתוצאות הבחירות עלולות שלא להתקבל, לעומת 36% מהיהודים שמביעים ספק בנושא.

ממצא בולט נוסף הוא כי בשאלת קבלת תוצאות הבחירות, בניגוד לשאלת הוגנות ההליך, החשדנות חוצה מחנות פוליטיים. בכל הקבוצות - ימין, מרכז ושמאל - נמצא שיעור דומה יחסית של משיבים החוששים שתוצאות הבחירות לא יתקבלו.