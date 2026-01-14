מוסד הנשיאות הפלסטינית, בראשות מחמוד עבאס (אבו מאזן), משבח את מאמצי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להתקדם ביישום "תוכנית השלום" שגיבש ואת החלטת מועצת הביטחון 2803, שבמסגרתם אמורים לקום "מועצת השלום" וגופי הביצוע הרלוונטיים.

בהודעה שפורסמה ברמאללה הביעה הנשיאות הפלסטינית תמיכה בהקמת הוועדה הפלסטינית לניהול רצועת עזה בשלב המעבר לקראת סיום המלחמה.

בהודעה נמסר כי "הנשיאות עמדה בקשר הדוק עם השליח המיוחד לשלום סטיב ויטקוף, ג'ארד קושנר, הצוותים האמריקניים וניקולאי מלאדינוב, כדי לתמוך במאמצי ארה"ב לייצב את הפסקת האש ולעבור לביצוע השלב השני, ובכללו שיקום רצועת עזה". אבו מאזן, שבקדנציה הקודמת של טראמפ תקף בחריפות את הממשל האמריקני, משבח כעת את "המנהיגות הנחושה של הנשיא דונלד טראמפ" שלטענתו תרמה ל"יצירת הזדמנות חדשה לשלום, ליציבות ולממשל תקין בעזה".

לצד הבעת תודה למצרים, קטאר וטורקיה על תפקידן כמדינות מתווכות ומערבות, הדגישה הנשיאות הפלסטינית את חשיבות הקשר שבין הרשות הפלסטינית ב"גדה המערבית" לבין רצועת עזה, והתנגדה להקמת משטר מנהלי, משפטי או ביטחוני נפרד שייצור כפילות או פיצול. ההודעה חזרה על העיקרון של "ממשל אחד, חוק אחד ונשק חוקי אחד" בכל השטח הפלסטיני.

כמו כן קרא מוסד הנשיאות הפלסטינית לפעול יחד עם ארה"ב ושותפים נוספים לנקיטת צעדים "מכריעים" באיו"ש במקביל ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה, ובהם עצירת צעדים חד־צדדיים של ישראל, עצירת הרחבת ההתנחלויות ו"טרור המתנחלים", שחרור כספי המסים הפלסטיניים המוחזקים בידי ישראל, מניעת הגליה וסיפוח, ומניעת צעדים העלולים לטרפד את פתרון שתי המדינות.