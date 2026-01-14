תיעוד: ירי המחבלים על כוחות צה"ל וחיסולם צילום: דובר צה"ל

צה"ל מפרסם תיעוד לאירוע בו זוהו שישה מחבלים חמושים במרחב מערב רפיח ולאחר סריקות שבוצעו במרחב הם חוסלו. על המחבלים שחוסלו אותרו אמצעי לחימה שונים.

סמל י', לוחם בחטיבה 7, סיפר: "ישבנו בחמ"ל כל המפקדים ובערב התקבלה קריאה. ישר קפצנו לכלים והתחלנו בסריקות בהכוונת המ"פ. ירינו וזיהינו שהורדנו שני מחבלים. כדקה לאחר מכן מחבל פתח באש לעבר הכלי שלנו. בהובלת כלי שהיה לצידנו חוסל המחבל השלישי.

המשכנו בסריקות כשלוש שעות לאיתור שלושה מחבלים נוספים שהיו במרחב, בעזרת כלים הנדסיים ורחפנים. חיסלנו את כולם", הוסיף.

סמל י׳, לוחם בחטיבה 7 שהשתתף בחיסול המחבלים צילום: דובר צה"ל

סגן נ', מ"מ בפלוגה ב' בגדוד 603, שחזר גם הוא את ההיתקלות. "קיבלנו דיווח על חוליית מחבלים שמתקדמת לכיוון המוצב - ומצניעה את עצמה בעזרת שמיכות. זה נשמע לנו מוזר מההתחלה - ולכן, המ"פ שלי ואני קפצנו, אספנו עוד לוחמים, נכנסנו לנמר"ה - ונסענו לכיוון הזיהוי".

כך, לצד פלוגת שריון נוספת, התקדם הכוח, והחל לסרוק במרחב. "העלינו רחפנים לאוויר כדי להבין איפה בדיוק נמצאים המחבלים. הצלחנו לזהות שלושה מהם, ופתחנו לעברם מיד באש", מספר המ"מ. מהירי חוסלו שני מחבלים, והשלישי החל לירות לעבר כוחות צה"ל. במקום התנהלו חילופי אש. "התחלנו לשפר מיקום בהובלת המ"פ - לקחנו את הכלים מעט אחורה בשביל להוריד אותו".

"האש 'קפאה', ובינתיים המשכנו בסריקות. ככה, הצלחנו בסופו של דבר לסגור מעגל על כל המחבלים שהחמ"ל זיהה. ירינו בצורה ממוקדת לעבר הנותרים - וחיסלנו לבסוף את כל השישה", סיכם.