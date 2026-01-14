פרסום ראשון: ועדת ההתיישבות של רבני תורת הארץ הטובה, בראשות הרב אליקים לבנון, פרסמה מכתב חיזוק ותמיכה לחלוצי ההתיישבות בגבעות.

המכתב פורסם בעקבות הריסות שבוצעו לאחרונה במספר נקודות התיישבות על ידי המנהל האזרחי.

במכתבם פונים הרבנים לחלוצים, כלשונם, ומחזקים את פועלם בבניין הארץ, אותו הם מגדירים כקיום הצו האלוקי, “והורשתם את הארץ וישבתם בה". לדבריהם, הרמב"ן מגדיר ציווי זה כמצוות עשה מן התורה הנוהגת לדורות, המחייבת כל יהודי לדאוג לכך שארץ ישראל תהיה מיושבת תחת שלטון יהודי.

הרבנים מביעים חיזוק מיוחד כלפי הגבעות שחוו לאחרונה הרס, ובהן בית ענות, גפן עמי, מעלה תדהר ו-מקנה אברהם. לדבריהם, ההריסות בוצעו למרות שהובהר לגורמי הביטחון כי המדיניות המוצהרת והמעשית של המקומות היא פעילות התיישבותית בלבד, וכי אין מדובר ביצירת פרובוקציות.

עוד נכתב כי הרבנים החתומים גיבשו יחד עם נציגי המקומות מנשר הסכמה על דרכי פעולה לפי תורה, וכי הדברים הוצגו בפני אלוף הפיקוד. לטענתם, ההצעות לא התקבלו, ואף נטען כלפי הגבעות כי הן יוצרות פרובוקציות, טענה שהרבנים שוללים מכל וכל.

בסיום המכתב קוראים הרבנים להמשיך במפעל ההתיישבות בארץ ישראל מתוך שמירה על דרכי המוסר והצדק התורניים, ומחזקים אותם אל מול הקשיים וההתנכלויות. הם חותמים בברכה ובתפילה להמשך התבססות ההתיישבות ולמימוש הברכה, “ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה".

על המכתב חתומים היו"ר הרב אליקים לבנון, ולצידו ארבעה רבני יישובים - הרב עזריאל אריאל, רב היישוב עטרת, הרב ינון קליין רב היישוב גבעת אסף, הרב אוהד קרקובר רב היישוב כוכב השחר והרב אריאל בראלי רב היישוב בית אל.