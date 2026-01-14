השר לשעבר איוב קרא התייחס היום (רביעי) בראיון לערוץ 7 למתיחות הגוברת באיראן, וקרא לתמיכה גלויה במחאה הפנימית נגד המשטר.

לדבריו, מדובר ברגע היסטורי שאינו צפוי לחזור, הן עבור העם האיראני והן עבור האזור כולו.

קרא אמר, “זו הזדמנות פז לעולם החופשי ולעולם הערבי, כן, העולם הערבי להתפטר ממשטר שמביא אימה על כל מי שחי בה", והוסיף כי “ככל שאנחנו לא נגבה את המחאה הזאת שתהפוך להיות מהפך שלטוני באיראן, אנחנו חוטאים למטרה".

לדבריו, מדינות ערב סולדות מהמשטר האיראני, וגם אם אינן מתבטאות בפומבי, “בשתיקה בעצם מסכימים למה שישראל ואמריקה מתכננות". הוא הדגיש כי רגישות יתר בהתבטאויות אינה במקומה, וציין, “צריך לקום מחר בבוקר והמשטר הזה ייעלם".

בהתייחסו לישראל אמר קרא כי המדינה אינה צריכה למהר לעימות, אלא להמתין להתפתחויות. לדבריו, “מדינת ישראל אינה צריכה להתערב, מדינת ישראל צריכה להמתין לראות את ההתפתחויות", והוסיף כי ישראל נערכת לכל תרחיש אך אינה יוזמת עימות.

קרא העריך כי קריסת המשטר תגיע בעיקר מבפנים, בסיוע חיצוני, וציין כי בארצות הברית קיימת הבנה שהמהלך צריך להיות כזה שהעם יבצע את המהפך כדי שיהיה לגיטימי. לדבריו, “המכות יבואו מכל מיני מקומות על דברים רגישים שייעזרו לעם האיראני לצאת מעבדות לחירות".

בהמשך אמר כי נפילת המשטר תשפיע ישירות על ארגוני הטרור באזור, וציין כי הזרועות שמופעלות וממומנות מטהרן יקרסו עם הפסקת הזרמת הכספים. לדבריו, “המשמעות, כל הפרוקסי שבעצם מפעילה אותו איראן יתחסל מאליו".

בסיום הראיון התייחס קרא לאפשרות של שינוי אזורי עמוק ולחידוש יחסים עתידיים עם איראן לאחר נפילת המשטר. הוא אמר, “בקרוב יכול להיות שאנחנו הישראלים נטייל בטהרן אתה תטייל בטהרן יחזרו היחסים מה שהיו", והוסיף כי שינוי כזה יוביל למזרח תיכון חדש שיבטיח יציבות וביטחון לאזרחי ישראל.