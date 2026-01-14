ח"כ משה פסל מהליכוד תקף את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, על רקע דרישתה מראש הממשלה לפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

לדבריו, הדרישה ממחישה מציאות מדינית דיקטטורית, שאינה תואמת מדינה דמוקרטית.

"הדרישה של היועמ"שית לפטר את השר בן גביר היא לא פחות מהצבתנו בסין או רוסיה, או אולי באיראן", אמר פסל, "אם היא זו שתקבע מי יהיה שר, בשביל מה ללכת לבחירות? שגלי בערב תרכיב את הממשלה".

לדבריו, טענות היועמ"שית בנוגע להתערבות השר בן גביר במשטרה, אם הן חוקיות - יש לברר אותן בבית המשפט. "היא יכולה להגיש כתב אישום אם לדעתה השר פועל בניגוד לחוק. לטעון טענות בלי הליך משפטי - זו זריית חול בעיני הציבור".

פסל הוסיף כי בעיניו, פסיקות בג"ץ והחלטות היועמ"שית מעוררות זעם ציבורי רחב: "זו לא רק פגיעה בנתניהו ובבן גביר, זה להוציא את עם ישראל לנבצרות. הציבור מבין את זה, ובסופו של דבר זה יביא לניצחון גדול של הקואליציה".

בהתייחס לאירוע הליכודיאדה, שאותו יזם בעבר, אמר ח"כ פסל כי מדובר באירוע דמוקרטי משמעותי: "הליכודיאדה מאפשרת קשר בלתי אמצעי בין נבחרי הציבור לציבור. מי שרוצה להבין את הכוח של הליכוד - צריך להגיע לשם".

על רקע טענות מבקר הליכוד, אמר פסל: "שמעתי את ההנחיות של המבקר, אבל אם נלך לפי ההיגיון הזה - כל חוג בית של יש עתיד או מפלגת העבודה הוא תרומה אסורה. מדובר באנשים שמשלמים מכספם ומרצונם - זה אירוע לגיטימי לחלוטין. אני אהיה שם יחד עם על עם ישראל".