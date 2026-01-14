מנחם קלמנזון: הבטחתם, עכשיו תקיימו צילום: דוברות פורום הגבורה

מנחם קלמנזון, אחיו של אלחנן הי"ד וחבר פורום הגבורה, קורא לממשלה שלא להסכים למעבר לשלב ב' ברצועת עזה ומזהיר כי המהלך עוזר להישרדותו של החמאס.

בסרטון שפרסם "פורום הגבורה" אמר קלמנזון "לא בשביל זה עברנו את הכל. אדוני ראש הממשלה ושר הביטחון, אתם הבטחתם לנו שהמלחמה הזאת תסתיים בהכרעה של חמאס. השאלה היא לא מה קורה בגדר ולא מה קורה בקו הצהוב, אלא מה קורה מיד אחריו. היום התחלנו לשמוע דיווחים על זה שרוצים להתקדם לשלב ב' של שיקום הרצועה".

לדבריו, "אנחנו יודעים שכבר עכשיו דרך הסיוע הומניטרי נכנס ציוד דו-שימושי, דברים שמאפשרים לא רק שרידות של חמאס, אלא התעצמות שלו. מפעלי נשק נפתחים מחדש, ואתם הבטחתם לנו שהאיום יוסר. לא בשביל זה הבנים שלנו נפלו, האחים שלנו נפלו, הבעלים נפלו, הילדים נפלו, לא בשביל זה. אתם הבטחתם לנו שלא נחזור לאותה מציאות. רן גואילי עדיין לא חזר לקבורה".

"הבטחתם לנו אחרי ה-7.10, אתם אמרתם שאתם תובילו להכרעה ולניצחון. זה לא מה שקורה עכשיו ברצועה, ובטח אם הולכים להמשיך להתחיל לשקם אותה. כולנו יודעים מה הם יעשו עם השיקום הזה. הבטחתם לנו - בבקשה תקיימו", דרש קלמנזון.