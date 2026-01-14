השליח האמריקני, סטיב וויטקוף, הכריז הערב (רביעי) באופן רשמי על התקדמות לשלב ב' ברצועת עזה.

בהודעה שפרסם נכתב "היום, בשם הנשיא טראמפ, אנו מכריזים על השקת שלב שני בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא לסיום הסכסוך בעזה, המעבר מהפסקת אש לפירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום".

לדבריו, במסגרת זו, תוקם ממשלת טכנוקרטים ברצועת עזה תחת פיקוחה של הוועדה הלאומית לניהול עזה.

"נתחיל בפירוז ושיקום מלא של עזה, בעיקר פירוק נשק. ארה"ב מצפה מחמאס לעמוד במלואם בהתחייבויותיו, כולל החזרה מיידית של בן הערובה האחרון רן גואילי. אי ביצוע פעולה זו יביא השלכות חמורות", הדגיש וויטקוף.

הוא הוסיף "חשוב לציין, שהשלב ראשון סיפק סיוע הומניטרי, שמר על הפסקת האש, החזיר את כל בני הערובה החיים ואת שרידיהם של עשרים ושבעה מתוך עשרים ושמונה החטופים שנפטרו. אנו אסירי תודה עמוקות למצרים, טורקיה וקטאר על מאמצי התיווך החיוניים שלהן".

טליק גואילי, אימו של החטוף רן גואילי, הגיבה להודעת השליח האמריקני וסיפרה כי שוחחה הערב עם ראש הממשלה.

"שוחחנו לפני זמן קצר עם ראש הממשלה שהתקשר אלינו. רה"מ הבהיר שהשבתו של רני היא בראש מעייננו. המהלך ההצהרתי על הקמת ועדת טכנוקרטים וכל מהלך אחר לא יסתור ולא ישפיע על מאמצי ההשבה של רני לקבר ישראל. ההצהרה על שלב ב' מתמקדת בדרישה לפירוק חמאס מנשקו ולפירוז רצועת עזה, אין נסיגת צהל עד שיפורקו מנשקם, אין בניה, אין שיקום. גם מעבר רפיח עוד לא נפתח למרות הלחצים כי אנחנו מתעקשים על רני.

המאמצים להשיב את רני מבוצעים גם בתחום המודיעיני, גם המבצעי וגם במגעים עם המתווכות. יש לנו דרישות חד משמעיות מהחמאס כי העברנו מידע מודיעיני ודברים שדרשנו עוד לא קרו. לכן כל דבר שצפוי לקרות לא ישפיע על המאמצים ועל הדרישה להשיב את רני", דברי גואילי.

לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה אחרי השיחה בה נמסר: "ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם טלי ואיציק גואילי, הוריו של החלל החטוף רס"ר רן גואילי ז"ל. נתניהו הבהיר כי השבת רן היא בראש מעייניה של ישראל ושהמהלך ההצהרתי על הקמת ועדת טכנוקרטים לא ישפיע על מאמצי ההשבה של רן לקבר ישראל".

"ראש הממשלה הבהיר כי ממשלת ישראל עומדת על כך שמידע שנמסר למתווכות על ידי מתאם השו"נ וצוותו יהפוך מיידית לפעולות אפקטיביות בשטח. חמאס נדרש לעמוד בדרישות ההסכם לקיים 100% מאמץ להשבת החטופים החללים עד האחרון שבהם - רן גואילי גיבור ישראל", לשון הודעת לשכת נתניהו.