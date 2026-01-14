גורמים אירופיים רשמיים אמרו הערב (רביעי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי להערכתם תקיפה צבאית אמריקנית באיראן צפויה לצאת לפועל, ואחד מהם אף טען כי היא עלולה לצאת אל הפועל ביממה הקרובה.

בדיווח צוטט גם גורם רשמי ישראלי, שאמר כי נראה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כבר קיבל את ההחלטה להתערב, אם כי היקף הפעולה ועיתויה המדויק עדיין אינם ברורים.

בעיתון ניו יורק טיימס דווח הערב מפי גורמים רשמיים כי פעולה אמריקנית באיראן צפויה להתבצע לכל המוקדם בעוד כמה ימים. על פי הדיווח, נשקלות אפשרויות שונות ובהן מתקפת סייבר או תקיפה נגד מערך ביטחון הפנים האיראני, הפועל בכוח קטלני נגד המפגינים. אותם גורמים העריכו כי פעולה אמריקנית עלולה להוביל ל"תגובה משמעותית" מצד איראן.

בהמשך דווח ברויטרס על פינוי של אנשי צוות אמריקניים מבסיסים גדולים של ארה"ב במזרח התיכון. גורם אמריקני מסר לסוכנות כי מדובר ב"אמצעי זהירות" על רקע המתיחות הגוברת באזור.

גם בטהראן עוקבים מקרוב אחר ההיערכות האמריקנית. יועצו של המנהיג העליון באיראן, עלי שמחאני, פרסם אחר הצהריים אזהרה ברשת X וכתב כי על נשיא ארה"ב לזכור גם את “הריסת הבסיס האמריקני אל-עודייד על ידי טילים איראניים", והוסיף כי הדבר “יעזור ליצור הבנה אמיתית של רצונה ויכולתה של איראן להגיב לכל תוקפנות".