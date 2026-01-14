שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י טען היום (רביעי) כי ישראל היא שגוררת את ארה"ב למלחמה מול איראן.

שר החוץ האיראני צייץ מחדש פוסט של כתב ערוץ 14 תמיר מורג וכתב: "ישראל תמיד ביקשה לגרור את ארה"ב למלחמות למענה. אבל באופן מפתיע, הפעם הם אומרים את החלק השקט בקול רם". מדובר בציוץ בו כתב מורג כי גורמים זרים מחמשים את המפגינים באיראן בנשק חי - וזו הסיבה למאות הרוגים מקרב אנשי המשטר.

עראקצ'י כתב על גבי הציוץ תוך הדגשת הקטע מהדיווח כי "גורמים זרים מחמשים" את המפגינים: "עם דם ברחובותינו, ישראל מתגאה במפורש בכך שיש לה 'מפגינים חמושים עם נשק חי' ו'זו הסיבה למאות ההרוגים'". הוא הוסיף: "עכשיו הנשיא טראמפ אמור לדעת בדיוק לאן לפנות כדי לעצור את ההרג".

מורג השיב לשר החוץ האיראני: "תודה לך, שר החוץ עראקצ'י, על הציוץ הזה, שמבהיר לנשיא טראמפ עד כמה אתה סבור שהוא טיפש ונוח למניפולציות שקופות. לא תוכל להסיט את תשומת הלב ממרחץ הדמים שאתה וחבריך הטרוריסטים מבצעים בבני עמכם. דמם של עשרות אלפי איראנים על ידיכם, ובקרוב תיתנו על כך את הדין".

לדבריו "העגורנים שמהם אתם תולים את בני עמכם, יתלו בקרוב את גופותיכם שלכם. עם זאת, אני שמח שאתה מייחס אמינות כה גבוהה לערוץ 14, אך הרשה לי לתקן אותך: בניגוד למשטר העריץ שבראשו אתה עומד, בישראל יש תקשורת חופשית, ופרסומיה אינם מייצגים את הממשלה - כולל אלו של ערוץ 14.

ועוד דבר אחד, אדוני שר החוץ: רגע לפני סיום כהונתך, זכור שלא רק הישראלים שונאים אתכם, אלא כמעט כולם: הכורדים, הבלוצ'ים, האהוואזים והאזרים - כולם רוצים לראות אתכם מסתלקים, ולחמש את האנשים שאתם טובחים בהם", סיכם.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את הפרסום של מורג וכתב: "ערוץ 14, שגם בעולם הערבי מבינים שהוא ערוץ התעמולה של נתניהו, רמז אמש שישראל היא זו שמספקת נשק למפגינים באיראן. שר החוץ האיראני מיהר לצטט אותם כהוכחה לכך שישראל עומדת מאחורי ההפגנות. בשביל מה זה טוב? למה לעזור למשטר האיראני ולהחליש את המפגינים? אפילו לחוסר האחריות שלהם צריך להיות גבול".