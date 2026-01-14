השבוע זכיתי ללמוד עם חבורה יקרה ביישוב קרני שומרון לרגל אזכרת מורי ורבי הרב אלישע וישליצקי זצ"ל, שהשבוע ימלאו שבע שנים להסתלקותו.

בסיום הלימוד פנתה אליי סמדי, רעייתו הגיבורה של גיבור ישראל שאול מויאל הי"ד, וסיפרה על הקשר העמוק שהיה לבעלה לרב אלישע ולתורתו. היא נתנה לי כמה סטיקרים שהמשפחה הוציאה לזכרו של שאול, והסבירה שהתברר לה שהרבה מהם ממש נאמרו בהשראת שיעורים ששמע שאול מהרב אלישע. לדוגמה: "אתה רוצה להיות מלך?? תעשה את אשתך מלכה!"; "אחי! פשוט תהיה אתה!" ועוד אחד שהרגשתי שממש מבטא את רוחו של הרב: "האיש הפשוט שפשוט אוהב אותך!"

גיבור נוסף שנפל במלחמה והושפע עמוקות מתורת הרב הוא יובל ניר הי"ד, בן קיבוץ כפר עציון. במכתב שכתב להוריו של גיבור ישראל דגן ורטמן הי"ד, כתב בין השאר: "אחד הדברים ששמעתי בין השאר משיעוריו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל זה שבדורו של משיח אחד הדברים הכי חשובים זה עבודת המידות - ולפחות במקרה שלי אני מרגיש שזה מאוד רלוונטי. זה תחום לא נוצץ, אין בו הרגשות עילאיות והוא דורש עבודה פנימית ועמוקה אולם זה תנאי בסיסי והכרחי לקבלת התורה".

שני הסיפורים הקטנים האלה, מבטאים, כך נדמה לי, חלק מתהליך רוחני עמוק שהמלחמה הזאת חוללה ומחוללת בתוך החברה הישראלית. תהליך שאפשר לכנות אותו בית הספר הגבוה לתיקון המידות. פתאום מתברר למה זה היה הנושא בה"א הידיעה שהדגיש רבנו עוד ועוד, שוב ושוב, ללא הרף וללא ליאות. כי זהו ההישג הרוחני הנדרש בחבלי משיח. וכל ה"בירורים" כלשון הרב, והייסורים, והמשברים והאתגרים, אינם באים אלא למען המטרה הזאת - להגביה את הקומה שלנו; לזכך, לנקות, לטהר, ולהעמיד אותנו על מי שאנחנו באמת, מתחת לכל הקליפות ומעבר לכל הזיופים והחספוסים. וגם מי שלא למדו ישירות מתורת רבנו, גילו במלחמה הזאת את קומת האמונה, הגבורה והטהרה שנמצאת כל הזמן בתשתית נשמת האומה, מורשת אבות, סגולה מכל העמים.

למה ללמוד על ענווה?

באחת השיחות, לפני כחמש־עשרה שנה, האיר הרב את הנקודה הזאת של המידות בכלל ושל מידת הענוה בפרט: "שאל אותי לפני איזה שעה בנושא אחר לגמרי חבר שהולך להצטרף לגרעין נח"ל - למה כל כך חשוב ללמוד בדור שלנו על ענווה?

"ובאמת, קודם כל מבחינת היחס בין מידות לבין דעות, היחס בין העולם המוסרי של האדם לבין עולם האידיאולוגיות, יש לזה, אני חושב, השלכות חינוכיות של אדם עם עצמו, בתוך משפחה, בתוך מערכות חינוכיות. יש פער שהוא לא מובן ולא צריך להתרגל אליו בין מה שאנחנו רואים במקורות כפי שהם, גם אם לא ניגע בהם, רק נקרא אותם, פסוקים, תורה, נביאים, כתובים, דברי חז"ל, משנה, גמרא, מדרשים, ראשונים ואחרונים - לאורך כל הדורות עד הדור שלנו. הקו הרציף העובר הוא חד משמעי. הא' שבא'. שבלעדי הא' הזה אין תורה, אין אידיאולוגיה, אין כלום - זה אך ורק מידות. אך ורק".

הבסיס, לדברי הרב אלישע, לפני הכול ואחרי הכול, נמצא בממד המוסרי, בסיס המידות של האדם. לא רק בבחינת דרך ארץ שקודמת לתורה אלא בבחינת תורה ממש; תורה, נביאים, כתובים, דברי חז"ל, ראשונים ואחרונים שמאירים את הנקודה הזאת, מדגישים אותה ומעמידים אותה כבסיס וכגישה שדרכה אנו מנקים את כלי ההכרה שלנו, כדי שנוכל לקלוט לתוכנו את ההתגלות האלוהית באמת, ולהבין אותה נכון.

בתוך אותה שיחה, חשף הרב אלישע מפגש מרתק שהיה לו עם פרופסור תלמה הנדלר, חוקרת מוח ישראלית בעלת שם עולמי שעוסקת בין השאר בהשפעות הכעס על מצבי פוסט־טראומה.

הרב והפרופסור

"לפני כמה חודשים יצא לי ללמוד עם אדם שעשה שינויים גדולים בחיים שלו ברמות הרוחניות והמוסריות, ויצא לי ללמוד איתו גמרא, מסכת פסחים, בעקבות פירוש של הרב קוק. הגמרא אומרת בדף ס"ו שיש שתי תכונות נפש מקולקלות - אחת מהן - גאווה, שמי שמתגאה החוכמה מסתלקת ממנו אם הוא חכם, והנבואה מסתלקת אם הוא נביא. תכונת הנפש השנייה המקולקלת היא כעס - מי שכועס, כל חוכמתו, אם הוא חכם, מסתלקת ממנו, וכל נביא אם הוא כועס נבואתו מסתלקת".

"הוא אומר: תשמע, זה לא יכול להיות, מתי נכתבה הגמרא? - 2000 שנה. ואז הוא אומר, תשמע, אנחנו חייבים להיפגש בתל אביב באיכילוב, במעבדה לחקר המוח. מה איש פשוט יכול לעשות שם? - יש שם פרופסור תלמה הנדלר, אתה חייב לפגוש אותה. נסענו נפגשנו. לפני ארבע שנים הסתיים סבב לימוד שנשמע טוב, של נבואות ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תרי־עשר - על ידי גויים. אתם יודעים מה? על ידי נוצרים יימח שמם. והם בסיכום הנבואות הגיעו למסקנה חד משמעית, מה שמעכב את הגאולה זה מידות ולא דעות.

"ואז הם אמרו, הרי כל דבר אי אפשר בלי מחקר. אז הם אמרו אנחנו נפנה לכל העולם המחקרי בכדור הארץ, נבקש שיחקרו מה קורה למוח, לדעות כשיש מידות מקולקלות. שלחו הצעת מחקר נדיבה ביותר. השיבו להצעה הזאת 600 מכוני מחקר למיניהם, היחידה שזכתה מכל כדור הארץ פרופסור תלמה הנדלר. בדיוק כשהגענו למפגש הם גמרו כמעט סופית מחקר בתחום הכעס, של שלוש וחצי שנים, שאומר חד־משמעית שאם תצלם אדם במצב שהוא מאבד את עשתונותיו, וזה לא קשה בעולם המודרני, תצלם, תשים אלקטרודות שמצלמות את המוח שלו - הוא עובר אירוע מוחי, חלק מתאי המוח מתים, עוברים למצב קיפאון, הוא צריך פיזיותרפיה. הוא לא יודע את זה.

"אני אומר לה, תשמעי, זה כתוב בגמרא בפסחים. היא אומרת לי לא יכול להיות, לא יכול להיות דבר כזה. שמעה את הגמרא בפסחים אז המילים 'לא יכול להיות' הפכו להיות משהו אחר. ואז אמרתי לה ככה, תשמעי, אני מאוד מבקש ממך - תחקרי את תחום הגאווה. אמרתי לה, אם יגידו לאדם כמוני, תשמע, כשאתה מתגאה חלק מהמוח שלך לא מתפקד, אולי זה יהיה סיבה לא להתגאות. התחילה לצחוק צחוק גדול, אומרת אנחנו התחלנו את המחקר הזה ואין ספק שנגיע לאותה מסקנה בדיוק כמו הכעס".

פוסט-טראומה ותיקון המידות

בתחילת המלחמה, פורסם באתר בית החולים איכילוב ריאיון עם פרופסור הנדלר ובו היא שיתפה את ממצאי מחקריה בנושא פוסט־טראומה (המוח יודע לטפל בעצמו, ריאיון עם פרופ' תלמה הנדלר, פסיכיאטרית וחוקרת מוח, מנהלת ומייסדת "מכון סגול לתפקודי המוח" בבית החולים איכילוב, 11 בדצמבר, 2024):

"פרופ' הנדלר, חוקרת בעלת שם עולמי מבית החולים איכילוב ומאוניברסיטת תל אביב, הסתקרנה באשר לשאלה מה הגורם לתגובת טראומה ומה הנזק הנפשי והנוירולוגי שנגרם למי שחווה טראומה נפשית. זאת שאלה מאוד מעניינת בימי שגרה, ועל אחת כמה וכמה בימי מלחמה ולאחר אירוע ביטחוני רציני ומערער.

"'אנחנו יודעים שמתוך עשרה אנשים שנכנסים לאירוע, אחד או שניים מהם יפתחו הפרעה נפשית ארוכת טווח. זה יכול להיות תופעת פוסט טראומה, אבל זה יכול להיות גם דיכאון, התמכרות או חרדה אחרת', מסבירה הנדלר..."

הריאיון מלא מושגים מדעיים סבוכים ולכן אדלג ישר למסקנות המעשיות של המחקר שכוללות ממשק טכנולוגי ייחודי שפותח על ידי פרופסור הנדלר:

"איך זה עובד?"

"אנחנו אומרים לאנשים לנסות לשנות את המצב בממשק הרגשי לכיוון של הרגעה בחדר המתנה רועש, בעזרת מחשבה, הרגשה או זיכרון כלשהו. אם הם מצליחים למצוא את המצב המנטלי שמשנה את פעילות האמיגדלה (גרעין בעומק המוח האחראי על עיבוד רגשי ותגובה לאיום) שלהם הם מקבלים פידבק חיובי מהממשק בצורה של הפחתה ברעש... אם הם לא מצליחים הפידבק אינו מתגמל והם מנסים שוב ושוב עד להצלחה. האימון כולל מין חיפוש פנימי עד שמגיעים לפתרון, מי שמצליח לומד איזו מחשבה או הרגשה רלוונטית להפחתת פעילות באמיגדלה שלו, ועל ידי כך רוכש מיומנות אישית לויסות רגשי דרך מנגנון מוחי".

מחקריה פורצי הדרך של פרופסור הנדלר מלמדים שתיקון המידות, עבודה על מידת הכעס וכדומה, כדברי הרב אלישע זצ"ל, הם מפתח להתמודדות עם כל האתגרים והטראומות שכוללים בתוכם חבלי משיח. ואולי זאת התשתית המדעית לבית הספר הגבוה לעבודת המידות על שם רבנו הרב אלישע זצ"ל שעוד יקום בעתיד.

