גורמים ישראלים מעריכים כי הפעולה האמריקנית באיראן תבוצע בימים הקרובים וכי מתקפה כזו תוביל בהכרח לשינוי בהוראות פיקוד העורף לציבור.

בינתיים, על רקע המתיחות, מדינות המפרץ נערכות להגן על עצמן במקרה של תקיפה מצד ארה"ב כלפי המשטר בטהרן.

בכאן חדשות דווח כי על פי ההערכות בישראל, הפעולה האמריקנית עשויה להיות פעולה שמשלבת אמצעי סייבר ותקיפה צבאית.

מערכת הביטחון הישראלית העלתה דריכות וכוננות לקראת השלכות אפשריות של תקיפה כזאת, כשאתמול ישיבת הקבינט אף הופסקה באמצע בשל נאומו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בישראל הבהירו לארה"ב כי הם מצפים לקבל התראה של לפחות כמה שעות לפני שהתקיפה תצא אל הפועל.