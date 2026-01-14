טיבי הורד מהדוכן לאחר שהסית נגד הרב אליהו צילום: ערוץ הכנסת

ח"כ אחמד טיבי נשא היום (רביעי) נאום חריף מעל דוכן הכנסת, במהלכו תקף את הממשלה ואת התנהלותה תוך שהוא משתלח ברבה של צפת הרב שמואל אליהו.

בדבריו האשים טיבי את הממשלה ואמר, "כל דבר שאתם נוגעים זה רע, זה כישלון, דם שוטף את הרחובות". ההתבטאות עוררה תגובות במליאה.

במהלך הנאום השתלח טיבי גם בשר עמיחי אליהו, וחצה קו אדום כאשר כינה את אביו, הרב שמואל אליהו, במילות גנאי. "הוא אומר שהדם ברחובות זה בגלל חינוך - אתה ינקת גזענות מאבא שלך".

בעקבות הדברים החמורים והלשון החריפה, הוחלט להפסיק את נאומו של טיבי וסגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי, הורה להוריד אותו מדוכן הנאומים.

טיבי השתלח ברב שמואל אליהו והורד מדוכן הנואמים צילום: ערוץ הכנסת

השר עמיחי אליהו, הגיב לדבריו במליאה: "מהלל השהידים ותומך הטרור קילל את אבי הרב שמואל אליהו, את השר בן גביר ואותי. מי שהיה עוזרו של רב המרצחים יאסר ערפאת מעז להטיף למישהו לגזענות וחינוך.

באופן אישי יש בי שמחה לראות את אובדן העשתונות, החרדה והשנאה שיש לו בעיניים, הוא הבין שניצחנו וננצח, הוא יודע היטב שהעם היהודי חזר לארצו, שבורא עולם לא יעצור באמצע הדרך ולכן הוא צורח ומטנף".