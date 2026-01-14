מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) בקריאה טרומית הצעת חוק שתגן על בתי תפילה ותיקים משינוי ייעוד או הריסה.

48 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 35 מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

החוק, שיזם חבר הכנסת אביחי בוארון יחד עם קבוצת חברי כנסת, קובע כי עירייה או רשות מקרקעי ישראל לא יוכלו להחליט על שינוי שימוש במקרקעין שבהם בית תפילה ותיק, או על הריסתו - אלא באישור השר לשירותי דת ונשיא מועצת הרבנות הראשית.

ההצעה נועדה להסדיר את זכויות השימוש והקניין של בתי תפילה ולימוד שנבנו לפני עשרות שנים, חלקם עוד לפני קום המדינה, על שטחים הרשומים כיום על שם רשויות ציבוריות כמו עיריות, מדינת ישראל, רשות מקרקעי ישראל או קרן קיימת לישראל.

בתי התפילה הללו שימשו את המתפללים במשך כל השנים ללא הקצאה מסודרת, הרשאת שימוש או הסכם פורמלי. בחלק מהמקרים, בתי התפילה הוקמו ונבנו על ידי ציבור המתפללים, ולעיתים גם השטחים נרכשו על ידם, כאשר לא ייחסו חשיבות לרישומים פורמליים באותה תקופה.

על פי ההצעה, אם קיים הסכם או הרשאת שימוש לבית תפילה ותיק, הם יחודשו אוטומטית תחת התנאים המנויים. במקרים שבהם לא קיים הסכם או הרשאה כאלה, החוק יראה את המצב כאילו קיים הסכם המאפשר להגשים את המטרות הרוחניות של הקהילה הקיימת.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "הנחת היסוד של כל הגורמים הרלוונטיים הייתה שבתי התפילה ישמשו למטרתם לדורי דורות. מטרת הצעת החוק היא שמירה על המצב הקיים בשטח ועל הזכויות של קהילות המתפללים במבנים ובשטחים הנלווים להם, בהתאם לכוונות ההיסטוריות".