שר המשפטים יריב לוין האשים שופט בבית המשפט העליון כי דרש ממנו להיכנע בעימות שהתקיים בינו לבין השופטים ואף איים עליו כי יושחר ציבורית, כך דווח הערב (רביעי) בכאן חדשות.

בשיחה שקיים בכנסת עם סטודנטים מארגון "חזון לאומי", סיפר לוין שבמהלך השיחה עם שופט העליון עלה בין היתר נושא מינוי נציב תלונות הציבור על השופטים.

לדברי לוין, השופט נקב בפניו בשם של שופט עליון לשעבר ואמר שזה האדם שהשופטים רוצים למנות לתפקיד ושאם לוין לא יסכים למועמד שלהם, לא ימונה נציב כלל והציבור יבוא ללוין בטענות על כך שבגללו אין נציב שמקבל תלונות על שופטים.

"לפני שנה וחצי הוזמנתי לפגישה אצל אחד משופטי העליון, שאמר לי 'יש לי בשבילך הצעה. אני מציע לך להיכנע'". סיפר לוין לסטודנטים והוסיף: "הוא אמר לי, 'תראה, יש לנו שלוש נקודות מחלוקת ואין לך שום קלפים ואין לך ברירה, ולכן עדיף לך להיכנע מראש מאשר בסוף להגיע לאותה תוצאה, רק אחרי שתספוג נזקים ציבוריים ואחרים'".

עוד סיפר לוין כי בעקבות השיחה הוא פנה לרוטמן בהצעה לשנות את שיטת בחירת נציב תלונות הציבור על השופטים וכי "במאבק קשה מאוד שלקח לנו למעלה משנה העברנו חוק ושינינו את שיטת בחירת הנציב".