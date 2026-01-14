בבסיס הקרייה בתל אביב נערך אירוע הוקרה למי שלקחו חלק בזיהוי חללים במלחמה בו השתתף גם שר הביטחון ישראל כ"ץ.

במעמד קיבלו יחידות הרבנות הצבאית, שלקחו חלק משמעותי וחשוב בפיענוח וזיהוי החללים במהלך המלחמה, תעודות הוקרה משר הביטחון.

במהלך הטקס צוין כי לרבנות הצבאית קיימות היכולות המתקדמות ביותר בתחום, המסייעות בזיהוי חללים ובפיענוח מקרים קשים בהם נדרשו אמצעים מיוחדים.

"ישנם רגעים שבהם המילים והתארים מצטמצמים אל מול גודל המעשה. המעמד היום בראשות השר אינו הוקרה ליחיד או ליחידה ספציפית, אלא הצדעה לרוח החיל כולו. כל תעודה שהוענקה היא ביטוי לעוצמה של גוף אחד, מלוכד, שבו כל חוליה, גלויה או נסתרת, היא קריטית לשלמות המשימה", כתב הרב הראשי לצה"ל, תא"ל הרב איל קרים לחייליו.

הוא הוסיף "ההוקרה האמיתית אינה חרוטה על נייר, אלא שוכנת בלבן של אלפי משפחות שזכו למעט נחמה וודאות בזכותכם. היא נמצאת בחיבוק שבין השותפים השונים, מהצבא ועד המשטרה, משרדי הממשלה והשב"כ, שהפכו למשפחה אחת הלוחמת על כבודם של המתים".