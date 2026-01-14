דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, פרסם הודעה הערב (רביעי) בעקבות התרבות הדיווחים על מתקפה צפויה של ארה"ב נגד המשטר בטהרן, על רקע ההפגנות הקשות במדיה.

"אני ער לפרסומים ביממה ובשעות האחרונות ביתר שאת ומבקש להבהיר - צה"ל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות. בימים האחרונים הרמטכ"ל מקיים הערכות מצב שוטפות. אנחנו במעקב מלא וערוכים לכל התפתחות. הרמטכ"ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה בכלל המערכים", כתב דפרין.

הוא הדגיש "אני שב ומבקש: הסתמכו אך ורק על הודעות צה"ל הרשמיות והימנעו מהפצת שמועות העלולות לעורר דאגה בציבור. בשלב זה אין שינוי במדיניות ההתגוננות. צה"ל ערוך וימשיך לפעול באחריות להגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. אעדכן במידה ויידרש בכל שינוי".

מוקדם יותר העריכו גורמים ישראלים כי הפעולה האמריקנית באיראן תבוצע בימים הקרובים וכי היא תוביל בהכרח לשינוי בהוראות פיקוד העורף לציבור.

בכאן חדשות דווח כי על פי ההערכות בישראל, הפעולה האמריקנית עשויה להיות פעולה שמשלבת אמצעי סייבר ותקיפה צבאית.

מערכת הביטחון הישראלית העלתה דריכות וכוננות לקראת השלכות אפשריות של תקיפה כזאת, כשאתמול ישיבת הקבינט אף הופסקה באמצע בשל נאומו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בישראל הבהירו לארה"ב כי הם מצפים לקבל התראה של לפחות כמה שעות לפני שהתקיפה תצא אל הפועל.