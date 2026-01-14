הרב שלמה יוסף וייצן, רב היישוב פסגות ואב שכול, הבהיר בראיון לשרון גל ברדיו גלי ישראל כי שבות רענן אינה מייצגת אותו, זאת לאחר שעורכי התוכנית הציגו ציטוטים ממנה לפיהם היא פעלה בתיאום עמו בנוגע לסוגיית גיוס החרדים.

בעקבות דבריו, פרסמה הבוקר רענן תגובה מטעמה וטענה כי המראיין "הכניס לרב מילים שאני כביכול אמרתי ולא נאמרו על ידי", כלשונה.

לדבריה, "אני בעד חוק גיוס אמיתי ולא בלוף, וגם לא בעד לגייס בכוח אלא בתמריצים אישיים. מכל מקום, הניסיון לסלף לא יצלח".

בהמשך, פרסמו הרב וייצן ושבות רענן הבהרה משותפת, ממנה עולה כי ההתייעצות בין השניים התמקדה בהיבטים תורניים בלבד, ולא נגעה לדרכי הפעולה הציבוריות או הפוליטיות.

"הרב וייצן הוא רב היישוב פסגות ודמות תורנית משמעותית לשבות", נכתב בהבהרה. "בצומת הבחירה בין גיוס לשירות לאומי בגיל 17 ובצומת הכניסה לסוגיית גיוס החרדים, שבות הגיעה לשמוע דעת תורה מהרב וייצן".

עוד נמסר כי, "ההתייעצות בסוגיית הגיוס הייתה בהיבט העקרוני-תורני ליחס לתורה, לארץ ולעם ישראל, ולטענות הפטור במלחמת מצווה ובשעת פיקוח נפש. דעתו של הרב וייצן משפיעה על דרכה העקרונית של שבות".

עם זאת, הודגש כי לא התקיים תיאום באשר לאופן ניהול המאבק ברמה הפוליטית. "בהיבט קידום המדיניות, שבות נסמכת על הידע המקצועי והמעורבות העמוקה שלה בנושא שמשליך באופן ישיר על המשפחות המגויסות, על ביטחון המדינה ואחדות העם".