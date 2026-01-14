לגביע חוקים משלו? לא אם זה תלוי בבית"ר ירושלים. אחרי רצף של חמישה ניצחונות ליגה שסייעו לה להשתוות להפועל באר שבע בפסגה, בית"ר ירושלים המשיכה את רצף הניצחונות שלה עם ניצחון גם במפעל הגביע בסופו העפילה הערב (רביעי) לרבע גמר גביע המדינה בכדורגל.

הקבוצה מהבירה התארחה הערב באצטדיון נתניה אצל עירוני קריית שמונה שאצטדיונה הביתי עוד לא שוקם מאז המלחמה בצפון, וכבר בדקה ה-39 עשתה צעד גדול בדרך לרבע הגמר.

לאחר החטאות קורצות של קריית שמונה, ירין לוי העניש כשכבש בנגיעה לרשת קריית שמונה, מבישול של זיו בן שימול בתום התקפה מתפרצת קטלנית של הירושלמים אותה החל טימוטי מוזי.

מרגע זה ואילך בית"ר השתלטה על המשחק כולו והייתה ליחידה שהגיעה למצבי הבקעה ובדקה ה-84 זה גם הצליח לה כשירדן שועה העמיד את מוזי לבדו מול שוער קריית שמונה והאחרון הכפיל את היתרון הירושלמי עם שערו השביעי העונה בכל המסגרות, שיא עונתי חדש, במה שגם הייתה תוצאת המשחק.

וכך, לראשונה מאז 2011/12, עת פגשה יריבות נחותות ממנה בפלייאוף התחתון, בית"ר ירושלים עם שבעה ניצחונות רצופים. מול יריבות קשות יותר זה קרה רק בעונת 1997/98, עונה שהסתיימה עם תואר האליפות. האם כך יקרה גם הפעם?

בית"ר מעפילה לרבע גמר גביע המדינה בכדורגל שנה שניה ברציפות. בעונה שעברה זה נגמר עם הפסד בגמר להפועל באר שבע ותואר סגנית מחזיקת הגביע - האם הפעם הירושלמים יילכו עד הסוף בדרך לדאבל היסטורי?