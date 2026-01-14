קבוצת התעופה הגרמנית לופטהנזה הודיעה לעובדיה בישראל להיערך לאפשרות של עזיבה זמנית, ובמקביל הודיעה על צמצום פעילותה בקווים לנתב"ג, בשל המתיחות והביטחונית והחשש שאיראן תגיב בירי לעבר ישראל אם תותקף על ידי ארה"ב.

במסגרת ההחלטה, בוטלו טיסות הלילה לישראל וממנה החל ממ חר (חמישי), כאשר חלק מהטיסות שכבר תוכננו, בהן טיסת הערב של אוסטריאן איירליינס מווינה לתל אביב - לא יתקיימו.

בהודעה רשמית שמסר דובר התאגיד נמסר כי לנוכח המצב הביטחוני במזרח התיכון, קבוצת לופטהנזה תמשיך להפעיל את הטיסות לישראל וממנה במתכונת מצומצמת של טיסות יום בלבד. המתכונת החדשה תימשך, לפי שעה, עד ליום שני הקרוב.

הקבוצה כוללת את חברות התעופה לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורו-ווינגס. לדברי החברה, השינוי נועד לאפשר לצוותי האוויר לשוב לבסיסיהם ללא לינה בישראל.

עוד צוין כי בעקבות המעבר למתכונת מצומצמת, ייתכן שחלק מהטיסות יבוטלו או ישונו. נוסעים שטיסתם תושפע מהשינויים יועברו אוטומטית לטיסות חלופיות ויקבלו עדכון יזום מהחברה. בנוסף, נמסר כי נוסעים המעוניינים בכך יוכלו לשנות את מועד טיסתם לתאריך מאוחר יותר ללא צורך בהגעה לשדה התעופה.