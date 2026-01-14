מליאת הכנסת אישרה תיקון חוק הקובע הרחבה משמעותית של העילות לפסילת מועמדים ורשימות מהתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות.

על פי התיקון, ניתן יהיה למנוע השתתפות של מועמד יחיד או של רשימת מועמדים בבחירות המקומיות אם במטרותיהם או במעשיהם יש שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד ישראל. נקבע כי תמיכה כאמור תיבחן בין היתר על בסיס התבטאויות פומביות ומעשים בפועל.

החוק מסדיר גם את ההליך המשפטי לפסילה. נקבע כי רשימה או מועמד מנועים מהתמודדות תתבצע בפני יושב ראש ועדת הבחירות האזורית.

ועדת הבחירות המקומית, היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו יוכלו להגיש עתירה לפסילת רשימה, ואילו פסילת מועמד תחייב תמיכה של שני שלישים מחברי ועדת הבחירות המקומית.

על ההחלטה ניתן יהיה לערער ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ולאחר מכן לבית המשפט העליון - בשאלה משפטית בלבד.

יוזם ההצעה, ח"כ חנוך מלביצקי, אמר לאחר אישור החוק: "החוק הזה הוא לא חוק נגד מועמדים ערביים והוא לא נועד לפגוע ברשויות מקומיות ערביות. כפי שהמאבק בפשיעה הוא אינטרס משותף לכל אזרחי ישראל - כך גם המאבק בטרור צריך להיות אינטרס משותף של כולם".

ח"כ עודד פורר הוסיף: "כמו שמי שתומך בטרור לא יכול להיכנס בשערי הכנסת - כך גם ברשויות המקומיות. אני מקווה שלא נצטרך להשתמש בחוק הזה, אבל אם יהיו מועמדים שתומכים במאבק מזוין נגד מדינת ישראל - הם צריכים להיחסם".