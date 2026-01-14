גבי הרו, סגן נשיא האוניברסיטה באריאל ויו"ר קרן גוש עציון, הלך לעולמו. הוא הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים.

חברו, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ, ספד לו: "גבי היה חבר אהוב ושכן קרוב, ציוני בנשמה שהקדיש את חייו למען הציבור. גבי שימש כיו"ר קרן גוש עציון וכסגן נשיא האוניברסיטה באריאל, ותרם תרומה משמעותית לפיתוח ההתיישבות.

את גבי אני מכיר מילדות, גדלנו בשכנות, בשכונת נווה עליזה והידיעה על פטירתו בלתי נתפסת. גבי הותיר אחריו את אשתו עטרה היקרה וארבעה ילדים. אנו מביעים תנחומים עמוקים למשפחות הרו וספירו היקרות, להוריו הלינה ואיתן, לאחיותיו ואחיו: מאירה, אהרון, אבי, אליענה וספיר. לחמותו וחמיו דבי וג'ונתן ספירו ולכל המשפחה והחברים".

ראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל ספד: "המועצה האזורית גוש עציון מודיעה בצער על מותו בטרם עת של גבי הרו ז"ל תושב נוקדים ולשעבר מנכ"ל קרן גוש עציון.

גבי היה שותף בצמיחת גוש עציון, מנכ"ל קרן גוש עציון, היה חבר ועד בנוקדים, מזכיר יישוב איבי הנחל, מתנדב ופועל רבות לפיתוח נוקדים בפרט וגוש עציון בכלל. כואבים ושולחים תנחומים למשפחתו. הוא יחסר לכולנו מאוד".