האם בקרוב לישראל תהיינה 3 נציגות במפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה, מפעל היורוליג? אם לשפוט על פי העונה האירופית של הפועל ירושלים המשחקת במפעל השני בחשיבותו באירופה, מפעל היורוקאפ המוביל ליורוליג, לאוהדי הכדורסל בישראל בהחלט יש למה לצפות ולקוות.

הערב (רביעי) המשיכה ירושלים את העונה האירופית הנהדרת שלה במפעל השני בחשיבותו, מפעל היורוקאפ, כשהביסה את אריס סלוניקי היוונית בחוץ בתוצאה 96:77 במה שהיה ניצחונה ה-11 ברציפות במפעל האירופי היוקרתי.

למעשה, כמו ניצחונה מול הפועל ת"א בזירה המקומית, גם הערב מי שהובילו את ירושלים לניצחון בחוץ על יריבה חזקה בדמותה של אריס היו צמד הגארדים שלה, קאדין קרינגטון וג'ארד הארפר שקלעו 17 נקודות כל אחד מהם ולא הותירו למארחים היוונים כל סיכוי.

זה נגמר עם 96:77, ניצחון שמשאיר את האדומים מהבירה במקום הראשון בבית א' כשבמזאנה שני הפסדים בלבד בזירה האירופית.