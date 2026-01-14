ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, הודיע היום (רביעי) על מינויו של נ' לתפקיד סגן ראש השב"כ. המינוי אושר על ידי ראש הממשלה ויכנס לתוקף בחודש הקרוב.

נ', החל את דרכו בשירות כרכז במרחב דרום, במשך שירותו מילא תפקידים שונים ומגוונים, הן בשטח והן במטה. לאחר פרישתו שימש נ' במספר תפקידים במערכת הביטחונית והציבורית.

הוא יחליף בתפקיד את סגן ראש השירות הנוכחי ש', אשר יסיים את תפקידו, לאחר 30 שנות שירות בארגון.

נמסר כי "ראש השב"כ הודה לש' על נכונותו לשמש כסגנו בתקופה חשובה זו ושירותו המשמעותי לביטחון מדינת ישראל".