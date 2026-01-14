יו"ר כחול לבן בני גנץ מצהיר הערב (רביעי) בראיון לחדשות 12 "אעשה הכול כדי להחליף את נתניהו, אבל אם לא מתחברים - לא ייצא מזה כלום".

"אף פעם לא הצלתי את נתניהו, תמיד הצלתי את מדינת ישראל", הדגיש גנץ. "אני גאה שנכנסתי להציל את מדינת ישראל, ומי שמספר לי סיפורים אחרים, שישאל את עצמו למה הוא לא לקח את עצמו ונכנס לממשלת החירום הזו בימים הכי קשים שלנו".

לדבריו "אני באמת מאמין שאני מייצג משהו ש-80 מנדטים מבקשים וצריכים אותו. הם יודעים שנמאס עם המריבה הזאת, שהקצה הזה משחית את החלק הזה והקצה הזה משחית את החלק הזה והלכה מדינת ישראל. זה חייב להיפסק ואני מאמין, מקווה ואפעל לשכנע את האנשים".

לגבי הממשלה הבאה אמר "אני אעשה הכול שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה של מדינת ישראל, הוא צריך לסיים את תפקידו, ואנחנו נתמוך במקרה כזה בממשלת השינוי. אנחנו חוזרים ומדגישים - הממשלה הזאת לא יכולה להיות ממשלה צרה שנשענת על ערבים, כי היא לא תוכל לעשות כלום. ניסינו את זה כבר אבל זה כשל".

הוא הגיב לביקורת ננגדו על השותפות בממשלת החירום. "אני הצטרפתי לממשלת החירום אז בתחילת המלחמה בלי היסוסים בכלל. אמרתי לעצמי שיהיה קל מאוד להיכנס וקשה מאוד לעזוב. במשך חודשיים שלמים ניסיתי לשכנע את נתניהו לשנות מדרכו, לעשות דברים. יותר מהר ח'אן יונס, יותר מהר רפיח, יותר מהר צפון, לתת קדימות לחטופים. ולא הצלחתי ולא הצלחתי ופניתי אליו אישית ובמכתבים ובתקשורת ובמה שאתה רוצה וכשלא צלחתי - עזבתי. זו טעות במובן שהקיצוניים נשארו לשבת על ההגה".

כשנשאל אם הוא חש שטעה כשלא נכנס לממשלה אחרי הבחירות האחרונות השיב "אני חושב שאילו היינו נכנסים אחרי הבחירות האחרונות לממשלה אולי 7 באוקטובר לא היה קורה. אני לא יודע להגיד על זה כלום. והמשאלות האלה בדיעבד הן הוגנות כשלעצמן אבל קשה לענות עליהן".