חמש שנים וחצי עברו מאז נפגשו הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לדרבי במסגרת מפעל גביע המדינה בכדורגל. אז, היה זה במעמד הגמר הגדול בו ניצחה מכבי והמשיכה את רצף המשחקים הארוך שלה ללא הפסד בדרבי, רצף שעמד עד היום על 12 שנים כאלה.

אחרי שמשחק הדרבי הראשון ביניהן העונה, במסגרת הליגה, לא שוחק כלל בשל השלכת אבוקות ורימוני עשן מצידם של אוהדי הפועל ת"א והחשש לשלום כוחות הביטחון והאוהדים בבלומפילד, הערב במסגרת שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל המשחק התקיים וקיים.

אחרי מחצית ראשונה משעממת מעט, בשניה הייתה זו דרמה של ממש.

מה שהחל עם שער של וארלה בדקה ה-50 מבישול של רוי רביבו, נענתה מיד אחרי 3 דקות בשער שיוויון של מי אם לא סתיו טוריאל שרק חזר מפציעה כשניצל טעות של רביבו בהגנה בכדי להשוות.

רביבו המשיך להיות הסיפור כשהורחק בכרטיס צהוב שני ואדום בדקה ה-65 ומרגע זה ואילך הפועל היא זו שלחצה וניסתה לכבוש ולנצח דרבי ראשון אחרי 12 שנים.

הפועל לא הצליחה לפרוץ את ההגנה המכבית ובעיקר לא הצליחה להכניע את שוער מכבי, אופק מליקה הצעיר והתוצאה 1:1 נותרה על כנה גם אחרי 90 דקות של משחק וחצי שעה נוספת של הארכה.

שתי הקבוצות הלכו לדו-קרב פנדלים, הראשון בהיסטוריה ביניהן.

הפועל שהייתה ביתרון שחקן מהדקה ה-65, במשחק ביתי באצטדיון בו לא הפסידה העונה אף משחק, הייתה קרובה מרחק בעיטה אחת בלבד מלעשות היסטוריה ולנצח סוף כל סוף משחק דרבי אחרי 12 שנים, אך כשלה בזה גם הפעם.

אחרי עצירת פנדל אדירה של שוער מכבי אופק מליקה שהדף פנדל של לירן רוטמן, רועי אלקוקין החמיץ את הבעיטה המכרעת ומנגד איתי בן חמו כבש וקבע - הדרבי התל אביבי שוב צהוב. למרות הכל.

מכבי מעפילה על חשבון היריבה המרה והמושבעת מת"א לרבע גמר גביע המדינה בכדורגל. מה עוד צריכה הפועל לעשות כדי לנצח דרבי?

הספירה נמשכת כשאוהדי הפועל ת"א ימתינו עוד 4,293 ימים לפחות עד לניסיון הבא שלהם לנצח משחק דרבי ראשון אחרי 12 שנים, בעוד כשבועיים.

בינתיים, הצהובים מת"א עם ניצחון מספר 21 מ-28 מפגשים בכל המסגרות, ו-16 מ-21 משחקי דרבי בגביע כשזו לא הפסידה להפועל בגביע מאז שמינית הגמר ב-2008/09.

מי שעוד שרדה מותחן בדרך לרבע הגמר היא מכבי חיפה שניצחה בקושי את הפועל רעננה הקטנה מהליגה הלאומית בתוצאה 0:1 משער של גיא מלמד בדקה ה-91.