התביעה הצבאית הגישה כתב אישום חמור נגד חייל בצה"ל החשוד בריגול לטובת איראן. הוא מואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, התחזות לאדם אחר ושיבוש מהלכי משפט.

כתב האישום הוגש בעקבות חקירה שהתנהלה על ידי שב"כ, מצ"ח וימ"ר ארזים במלמ"ב שבמשרד הביטחון, לאחר שהחייל נעצר בספטמבר 2025.

על פי החשד, החייל עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים ובהנחייתם ביצע סדרת משימות ביטחוניות תמורת תשלום.

במסגרת הקשר, החייל העביר תמונות, סרטונים וצילומים של אתרים רגישים בישראל, כולל בסיסי צה"ל, כמו גם מידע על אמצעי לחימה, סוגי נשק ותחמושת שבהם עושה צה"ל שימוש.

החקירה המשטרתית העלתה כי המידע שהועבר שימש את המפעילים האיראנים לצורכי ריגול ומעקב אחרי פעילות צה"ל.